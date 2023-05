Amplio seguimiento de la huelga de conductores en Barcelona: "Se tendría que informar más de los horarios"

La huelga de 24 horas de conductores para reclamar la jubilación a los 60 años está teniendo un "seguimiento total" en Barcelona y solo están trabajando los servicios mínimos del 20% durante todo el día y un 40% en horas punta, según ha informado la CGT, el sindicato convocante. TMB ha afirmado que se están garantizando los servicios mínimos.

En la estación de Sants, varias personas han asegurado que desconocían a qué horas pasarían los autobuses y, una vez han llegado, se han encontrado que los vehículos iban más llenos. Los usuarios afectados han lamentado los tiempos de espera más largos de lo habitual y han reclamado más información previa de los servicios mínimos. "Se tendría que informar más de los horarios, me está perjudicando", ha dicho una usuaria.

Una de las afectadas, Isabel, ha asegurado que no se ha visto afectada por la huelga parcial de esta semana y que se desconvocó el pasado miércoles por bajo seguimiento, pero sí por la de este jueves, que es de 24 horas. "Hoy me está asqueando un poco, la verdad", ha dicho la mujer. "Se tendría que informar más de los horarios, en un momento parecía que estaba desconvocada y ahora veo que me está perjudicando", ha añadido.

Jubilación a los 60 años

La huelga ha sido convocada por la CGT para reclamar la jubilación a los 60 años. La protesta llega después del fracaso en los "intentos de negociación" con el gobierno español, según explica el sindicato en un comunicado, en el que también avisa que las movilizaciones pueden ir de "menos a más" dependiendo de la respuesta del ejecutivo.

Están convocados los profesionales dedicados al transporte de mercancías y pasajeros y se han adherido, según CGT, las secciones sindicales de más de medio centenar de empresas de transporte como TMB Barcelona, entre otros. La compañía ha calificado los servicios mínimos "de insuficientes".

Servicios mínimos del 20%

TMB había pedido unos servicios mínimos del 90% y el Departamento de Empresa y Trabajo ha dictado un 20% a todos los efectos y un 40% en horas punta, es decir, entre las seis y media y las nueve y media de la mañana y entre cuatro de la tarde y ocho de la tarde, además de un bus de barrio por línea.

El operador había reclamado que se tuviera en cuenta el incremento del uso del transporte público por la rebaja en los precios y que los servicios mínimos fueran del 60%.

La compañía recuerda que la convocatoria de huelga es extensible a otros operadores de bus y tendrá repercusión en el metro, FGC, Rodalies y Tram porque los viajeros buscarán transporte alternativos.

En Barcelona, el sindicato ha convocado una protesta para este jueves a las once de la mañana en la calle Mallorca, ante la delegación del gobierno español.