Así fueron los comienzos de Dulceida, la 'influencer' pionera en España, en las redes sociales

Dulceida se ha convertido en la influencer por excelencia de España. Con 3,3 millones de seguidores en Instagram, la catalana comenzó a compartir su vida y su estilo con las redes sociales mucho antes de saber que se podía vivir de ello.

Aida Domènech Pascual nació en Montgat, Barcelona, el 23 de octubre de 1989 y allí se crio durante toda su infancia junto con su hermano Alex. Desde entonces, ya soñaba con ser actriz y se decidió a estudiar interpretación antes de terminar la ESO.

Estuvo un año en Madrid y otro en Barcelona, formándose como artista, antes de abrir su primer espacio en redes sociales en 2009. Fue en Fotolog, donde solo podía subir una imagen al día y descubrió que ya estaba atrayendo a más de 4.000 personas.

Por eso, rápidamente se pasó a su propio blog Dulceida.com. Allí se dedicaba a crear contenido diario de moda y viajes y pasaba horas recibiendo y respondiendo a comentarios. Mientras, lo compaginaba con pequeños trabajos de noche hasta que llegaron las colaboraciones.

Los comienzos de Dulceida como 'influencer'

"Me acuerdo de que la primera cosa que hice fue con Santa Eulalia, una tienda de Barcelona, y me dijeron: 'Vienes a la tienda y te haces unas fotos con todos los que quieras'. Me pagaron 400 euros", recordó al 20minutos.

Así comenzó a trabajar con marcas de maquillaje, moda, hoteles... En 2011 publicó su primera imagen en Instagram sin saber que se iba a convertir en su mayor forma de trabajo.

Casi seis años después de comenzar, en 2014, ya era considerada todo un fenómeno. Publicó un libro que, asegura, "fue el libro más vendido durante un año y medio", y comenzó su camino en YouTube.

Totalmente transformada ya en empresaria, en 2016 organizó su primer famoso Dulceweekend para promover su marca de ropa. Cerveza, música, amigos, desfiles... se convirtió en el evento del año.

Además, dio el salto a la televisión como profesora de moda en el programa de Divinity Quiero Ser, conducido por Sara Carbonero. Su imagen ya estaba en todas partes y acababa de empezar.

La vida personal de Dulceida

A comienzos de su carrera, Dulceida mantuvo una relación sentimental con el fotógrafo Sergi López, con quien trabajaba en conjunto en crear en contenido para su blog. No obstante, la mezcla de trabajo y amor no funcionó.

Poco después conoció a Alba Paul, quien sigue siendo su pareja a día de hoy. En 2015, publicó uno de sus vídeos más personales en YouTube, confesando su bisexualidad. "He conocido a una chica", fueron sus icónicas palabras.

Su relación desde entonces se ha convertido en una de las más queridas de internet. En 2016, Alba le pidió matrimonio a Dulceida delante de todo el mundo en el Dulceweekend y poco después se casaron en una boda secreta en Sitges.

En los últimos meses, se ha descubierto que la pareja nunca formalizó su unión en el Registro Civil tras la ceremonia. Una tarea que fueron dejaron pasar hasta que en 2021 anunciaron su ruptura tras más seis años de relación.

La separación sorprendió a todos sus seguidores y coincidió con la grabación de su documental, Dulceida al desnudo con Prime Video, donde la influencer reconoció no estar pasándolo bien separada de Alba.

Finalmente, casi dos años después, la pareja ha anunciado que han decidió retomar la relación y es posible que estén buscando maneras de ser madre pronto. Un sueño de Dulceida desde hace tiempo.