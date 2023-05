El grito desesperado de Violeta Mangriñán ante la ausencia de su pareja, Fabio Colloriccio: "Me da ansiedad"

Violeta Mangriñán ha asegurado que la ausencia en casa de su pareja, Fabio Colloriccio, por motivos laborales le genera cierta ansiedad, ya que, al no tener la ayuda de su novio, en ella recaen todas las tareas del hogar y, además, tiene que estar pendiente de su hija, Gala, de diez meses.

La que fuera tronista en MyHyV ha querido sincerarse con sus seguidores de Instagram sobre la dificultad que le supone poder hacer frente su día a día cuando su pareja no se encuentra en Villa Favioleta, vivienda que ambos construyeron en Valencia.

"Estoy sola con Gala toda la semana. Eso implica estar pendiente de ella 24 horas al día y dos ojos mirándola 24/7 os aseguro que son pocos", expresó la exparticipante de Supervivientes a través de un story. Con la intención de dar a entender que es normal que cualquier persona no pueda cumplir con todas sus responsabilidades diarias, la joven de 28 años ha confesado que ha tenido que contar con ayuda externa.

'Stories' de Violeta Mangriñán donde habla de la ansiedad que le genera hacer frente a su día a día. INSTAGRAM / MEDIASET

A la casa de Violeta Mangriñán y Fabio Colloriccio acude una trabajadora de confianza que durante años ha estado asistiendo a los hogares de otros familiares con el fin de limpiar su vivienda. No obstante, la influencer no cuenta diariamente con este servicio, por lo que, el resto del tiempo, el cuidado del hogar recae sobre ella.

"Tengo que hacerme cargo de la casa, ya que la chica que nos ayuda con la casa no viene todos los días y a mí me gusta que esté todo limpio y ordenado, si no es así mi cabeza está hecha un caos", ha confesado y ha añadido que la situación de estar tan al pendiente de Gala le impide cumplir con sus tareas día a día, lo que le genera agobio.

"Me da ansiedad, porque me siento cero productiva en el resto de los aspectos, pero cuando no se puede delegar es lo que hay... Lloradita y a seguir. Haber estudiado, maja", ha expresado, afirmando que, en ese momento, su casa estaba "hecha un caos". No obstante, el agobio de Violeta Mangriñán será por poco tiempo. "El sábado vuelve mi suegra y volveré a tener tiempo de hacer más cosas", ha dicho.

Los fans de la extronista afirmaron que le "llovería mucho hate" por tratar de visibilizar una situación que ocurre en muchos hogares. Ante esto, la joven aseguró que no entendía la reacción de sus seguidores, ya que son "cosas normales" que le pasan a "cualquier madre".

"He dicho que me siento mal, me siento culpable… Me castigo mucho. Cuando estoy sola con Gala no puedo atender mis asuntos de negocio, no puedo atender mi contenido en Instagram, no puedo tener la casa perfecta, que me encanta… Cuando estoy sola con la nena solo puedo tener ojos para ella. Pero cuando estoy trabajando me siento mala madre. No tengo un día de paz en mi vida", ha zanjado la pareja de Fabio Colloriccio.