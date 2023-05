José Ramón de la Morena era el Gnomo de 'Mask Singer': "Tu padre se dedica a esto ahora"

El periodista deportivo José Ramón de la Morena se encontraba bajo la máscara del Gnomo durante la noche del miércoles en Mask Singer. Interpretó Clavado en un bar, de Maná.

Al desenmascararse, José Ramón se dirigió a la cámara para dedicarle a unas palabras a su hijo: "Que tu padre se dedica a esto ahora". El periodista provocó las risas del jurado, que no acertó quién podría ser.

Javier Ambrossi apostó por Fernando Alonso antes de revelarse la identidad del Gnomo. "Estoy orgulloso de que me hayan confundido con él porque canta bien", dijo entre risas el protagonista.

"He conseguido quitarme la timidez y torpeza que me acomplejaban", confesó al hablar sobre sus sensaciones encima del escenario. "La verdad es que nos has despistado a todos", le dijo Ana Obregón.