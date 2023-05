Tu horóscopo diario: jueves 18 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 18 de mayo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ahora y durante los próximos 10 días, más o menos, los astros estarán muy revueltos y te convendría actuar con prudencia, aunque el problema está en que te sentirás impulsado a hacer todo lo contrario. Trata de no crearte enemigos, quizás ahora no le des importancia, pero luego, cuando estés en frío, lo lamentarás.

Tauro

Con el Sol y Júpiter, las dos mejores influencias astrales, reunidos en tu signo, tienes un momento realmente muy bueno para tomar toda clase de iniciativas y, en general, para lanzarte a luchar por tus sueños más íntimos. Pero no te dejes llevar por un excesivo entusiasmo, no busques éxitos demasiado rápidos o aparentes.

Géminis

Momento de choque o conflicto, tus intereses o aspiraciones, pueden chocar con los de otra persona o entidad. Te encontrarás ante un dilema y tendrás que tomar una decisión difícil, pero si quieres salirte con la tuya deberás emplear tu inteligencia, no es cuestión de fortaleza sino de listeza. No te fíes de las soluciones fáciles.

Cáncer

La influencia de Júpiter va a abrir poco a poco un momento más armónico y favorable para ti, pero no busques éxitos rápidos o cambios repentinos. Al contrario, en estos próximos días los astros se hallan disonantes y ahora te conviene estar algo más en segundo plano, ya llegará el momento de tomar las grandes iniciativas.

Leo

Estás en un excelente momento, y además avanzando poco a poco hacia mejor. Es muy probable que de aquí al fin de semana tengas alguna gran alegría o algún golpe de suerte en el trabajo o las finanzas. Pero conviene que seas más prudente, aunque no te sientas inclinado a ello, tus enemigos están esperando que fracases.

Virgo

Aunque la suerte no suele estar muy presente en tu vida, sin embargo, en estos momentos puedes recoger el fruto de grandes esfuerzos y sacrificios que has ido haciendo durante mucho tiempo, y no solo en lo que se refiere al trabajo y asuntos de tipo mundano, sino también en el terreno más íntimo. Cuidado con las envidias.

Libra

Suerte gracias a la ayuda de amigos y personas que creen en ti. Hoy puedes tener un día realmente muy agradable y fructífero, pero sobre todo porque sabes ganarte, con gran habilidad el favor y la amistad de personas cuya ayuda o protección necesitas. Llegada a una meta, tus perseverantes esfuerzos van a culminar con éxito.

Escorpio

Ten mucha prudencia, aunque bien sé que tenderás hacer todo lo contrario. Marte y Plutón, tus planetas regentes, están muy enfrentados entre sí y en estos momentos su energía es más destructiva que constructiva, por eso debes ir con cuidado y sobre todo pensar bien las cosas antes de hacerlas. No te dejes dominar por impulsos.

Sagitario

Las grandes tensiones que reinan, en estos momentos, entre los planetas, te van a dar la fuerza que necesitas para superar las grandes crisis y resurgir como el Ave Fénix en las situaciones más difíciles. Sin duda es un buen día para ti, pero los éxitos no van a llegar como fruto de la suerte, sino por medio de intensas y tenaces luchas.

Capricornio

El magnífico tránsito que el afortunado Júpiter ha comenzado a realizar, en gran armonía con Capricornio, pondrá fin a un largo periodo de intensas dificultades y puede ser el esperado momento de demostrarle al mundo el gran potencial que tienes, aunque al mismo tiempo estos días conviene que te conduzcas con cierta prudencia.

Acuario

Ten mucho cuidado con el dinero y tus bienes. Te sentirás tentado a realizar algún negocio o una inversión que en apariencia te parecerán facilísimos o creerás que te vas a hacer rico, pero las cosas no son así y tienes que ir con pies de plomo o tienes un gran riesgo de perderlo. Lo que más te convendría ahora es ir con una gran prudencia.

Piscis

Desde fuera los demás siempre te ven como una persona que se da a los demás e incluso que tienes muchísima suerte, pero lo que no ven es la gran cantidad de sacrificio, renuncia y a veces sufrimiento que siempre te acompaña. Hoy sentirás con mayor intensidad ese contraste y a veces tendrás ganas de dejarlo todo o de viajar muy lejos.