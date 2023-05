Miguel Bosé cantará mañana, en la final de 'Cover Night', ocho años después de actuar por última vez en un escenario

La gran final del concurso Cover Night tendrá un sopresón que, porque esté ya anunciado, no dejará de ser algo esperadísimo y muy feliz. Miguel Bosé volverá a cantar en un escenario ocho años después de hacerlo por última vez. O al menos, eso dice él: "Lo voy a intentar". El tema elegido será su clásico Te amaré.

La 1 celebra este jueves la gran final de Cover Night, en la que J Kbello, Virginia Alves, Jesús Martí y José Luis Jaén lucharán por conseguir el premio de 100.000 euros en metálico.

Además del talento de los finalistas, el último programa contará con las actuaciones de Pablo López, Niña Pastori, Ruth Lorenzo, Abraham Mateo y Chanel, aunque la más ansiada es, sin duda, la del jurado Miguel Bosé. En una primera fase, los aspirantes cantarán un tema cada uno delante del jurado: Juan Magán, Mónica Naranjo, Chanel y Miguel Bosé.

Será que no me amas, de Luis Miguel, Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa, Eloise, de Tino Casal y Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias sonarán en el escenario de Cover Night. Al terminar las cuatro actuaciones, se conocerá el nombre del primer duelista del programa. Los tres candidatos restantes se medirán de nuevo entre ellos interpretando la misma canción: Without you, de Badfinger.

Tras desvelarse el nombre del segundo duelista, los afortunados cantarán una selección de temas con los que ya brillaron en el programa en semanas anteriores. El público tendrá la última palabra y será quien decida el nombre del ganador de Cover Night.

La gran final abrirá con Pablo López al piano interpretando Quasi. Niña Pastori completará el elenco de artistas invitados en la gran fiesta de la música en directo para cantar su éxito Pon que dale.

No serán las únicas actuaciones. Ruth Lorenzo regalará a los espectadores una imponente versión de Tú, uno de los temas de su último EP La Reina. Y justo antes de conocer el nombre del ganador de Cover Night, Chanel y Abraham Mateo cerrarán la gala al ritmo de Clavaíto, su exitosa canción juntos.

Pero sin duda, uno de los grandes momentos de la final y del programa será el regreso de Miguel Bosé a los escenarios. El icono musical volverá a coger el micrófono para emocionar a todos los espectadores con su Te amaré.