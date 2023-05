Juanma Badenas: "Crearemos una verdadera policía de barrio: hay que sacar a todos los agentes a las calles"

Juanma Badenas (Valencia, 1965) debuta en la política municipal, pero tiene experiencia en la administración pública. El candidato de Vox a la Alcaldía de Valencia es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Jaume I de Castellón y también ocupó cargos durante los gobiernos del PP en la Generalitat: asesor de Presidencia entre 2006 y 2007, director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (2007-2011) y rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) entre 2011 y 2014. En su diagnóstico de la ciudad identifica como principales problemas el atasco de licencias, la movilidad y la seguridad, y apuesta por "incubadoras de familias" como fórmula para que los jóvenes se independicen al margen del alquiler. Defiende, si dan los números, entrar en el Gobierno local.

¿A qué resultado aspira Vox en estas elecciones municipales?A obtener la máxima representación posible, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Valencia, porque pensamos que son dos pasos intermedios para que dentro de no mucho tiempo Vox también tenga una gran representación a nivel nacional.

¿Cómo define la labor de Vox estos cuatro años?Heroica, se pasó de no tener ninguna representación a dos concejales, que es un salto cualitativo muy importante. Gracias a la labor realizada por los concejales durante esos cuatro años ahora es un partido que se conoce mucho más.

¿Cuál es el segundo?La movilidad, que es un caos circulatorio porque hay una mala planificación. Se han estrechado las vías urbanas porque en algunos casos se ha puesto un carril bici que es superfluo o peligroso, o incluso se ha creado un carril-peatón entre la acera y el carril bici, estrechando las vías para los vehículos, como en la avenida Giorgeta, junto al estrechamiento de Colón y Reino de Valencia. Un informe de la Universidad Politécnica que el Ayuntamiento silencia dice que hay muchos puntos negros del carril bici con riesgos de accidente que se están produciendo. No nos están trasladando las estadísticas sobre accidentes, pero nos consta que Valencia es la ciudad donde más accidentes de patinetes hay en España. Habría que reformar el carril bici en aquellos lugares en donde no estaba bien hecho, o incluso suprimirlo de aquellas partes en donde sea innecesario, provoque con dificultades de circulación de los valencianos. Vox quiere que los ciudadanos puedan elegir libremente el medio de transporte público o privado que deseen para desplazarse dentro y fuera de la ciudad.

¿Tienen algún estudio de cuáles suprimirían?No tenemos un estudio detallado, nos apoyaríamos en el informe de la Universidad Politécnica de Valencia y en los que tiene la propia Policía Local. Simplemente aplicando criterios técnicos, pero priman los ideológicos. Tenemos el informe que se editó en Barcelona, donde se dice que la construcción de carriles bici disminuye el uso del transporte público y no el de vehículos de motor. ¿Por qué? Porque las personas que utilizan vehículos de motor, motocicletas y sobre todo coches no tienen más remedio para entrar y salir de la ciudad y para ir a trabajar a un polígono. ¿Cómo van a ir a Fuente del Jarro? ¿En patinete?

¿Qué propone para la EMT?Tenemos una EMT deficitaria que está en la bancarrota porque los valencianos no la utilizan o no la hacen de acuerdo con las circunstancias en las que está programado el servicio. Lo primero es hacer una auditoría. Se hizo una valoración de compliance por especialistas independientes de todas las empresas públicas municipales y, de las 30, solo dos cumplen con la normativa legal actual. Lo primero que tienen que hacer los señores Grezzi y Ribó es sacar esos informes pagados por los valencianos y cumplir.

¿Qué propone en materia de vivienda?Nosotros queremos crear incubadoras de familias. Son pequeñas viviendas a un coste asequible para que los jóvenes puedan fundar una familia e independizarse de una forma soportable, sin un coste desmesurado. Una vez has accedido a la primera vivienda, con el paso del tiempo, cuando esa persona joven se asienta en su trabajo e incrementa sus ingresos, podrá a lo mejor pasar a una vivienda superior o más grande. Lo que hay que facilitar fundamentalmente es el acceso a la propiedad. Estamos a favor de la propiedad y menos del alquiler. Para nosotros el alquiler es secundario porque creemos que el propietario es libre.

¿Cómo podrían acceder los jóvenes a esas incubadoras?Con precios muy muy asequibles y, si pudiera ser, en régimen de vivienda social. Iríamos a situaciones en donde prácticamente el 60% sería privativo y el 40% común, de manera que eso abarataría el coste de la adquisición de la vivienda porque habría muchas partes del edificio que serían compartidas, pero no en arrendamiento sino en propiedad. Es un modelo que tenemos ya preparado y que solo pondremos en marcha cuando estemos en el Ayuntamiento.

¿Con qué suelo?Lo haremos aprovechando la gran cantidad de suelo disponible que existe en Valencia y que está retenido por parte del Ayuntamiento. En Valencia hace falta una nueva desamortización de Mendizábal. Del terreno que está en manos muertas del Ayuntamiento y que no sale a disposición de particulares para que se pueda construir sobre él.

Una de las quejas recurrentes en los informes municipales tiene que ver con la limpieza. ¿Qué proponen en este ámbito?Solo limpiar, porque ahora no se está limpiando. A las empresas que están contratadas por el Ayuntamiento, dotarlas de los medios económicos incrementando el presupuesto o incrementando las plantillas o lo que haga. Esa es una cuestión técnica. Otra de las cosas que sucede en el ayuntamiento es que no hay mucha transparencia. Y claro, en este momento no sabemos cómo se están haciendo las cosas. Cuando lleguemos veremos lo que hay y lo que falta y, de manera técnica, incrementaremos lo que sea necesario. Pero, desde luego Valencia necesita que le echen un agüita como mínimo.