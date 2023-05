Page la lía en un mitin en Guadalajara hablando de la sexualidad de sus hijos: "Mi hijo es de esos de raza"

La campaña tiene momentos de todo tipo, y también salidas de tono, como la que ha tenido este miércoles el actual presidente de Castilla La Mancha y candidato socialista a la reelección, Emiliano García-Page. Lo tuvo al hablar sobre sus hijos en un acto en Guadalajara. Yo se lo digo siempre: tú estudias el cuerpo humano en Medicina pero las prácticas las hace tu hermano. Fijaros si le tengo cariño, si le quiero, que me encantaría que mi hija se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido", sostuvo, en referencia al actual presidente de las Cortes de la región.

En alusión a su hija, de hecho, había dicho antes otra frase que ha desatado varias críticas. "A veces he pensado, por las tardes-noches, cuando duermo, 'a ver cuando se echa...', ya ha tenido novios, pero bueno, decidió estudiar antes que... empezó antes por las clases teóricas", sostuvo el presidente manchego. "Mi hijo es de esos de raza...", añadió después.

Es la segunda vez en cuestión de días que Page tiene una salida de tono de este tipo pues también lo hizo al hablar de la alcaldesa socialista de Talavera de la Reina y candidata a la reelección. "Hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa", dijo mientras se reía.

Esto de Page madre mía de mi vida. Cómo es posible que la gente se crea que estos machistas vomitivos son de izquierdas?

Este señor ve amenazado su machirulismo, por eso critica al ministerio de igualdad y llama "soberbia" a Irene Montero a cuenta de la ley solo sí es sí.

Asco pic.twitter.com/y2i3q9ymhq — Mía Wallace 🔻 (@Caquel__) May 17, 2023

Desde el PP no tardaron en llegar las reacciones y Francisco Núñez fue muy rotundo contra su rival electoral. "No está en condiciones de ser el presidente", expresó. "No hay más que verlo", aseguró un Núñez que le reprochó las formas a Page. "Nos abronca, pega golpes en el atril, regaña a la gente, falta al respeto a la gente que no le quiere votar y hace comentarios de mal gusto", resumió.