El tenso momento de Irene Montero con una mujer en plena campaña: "¿Usted cómo ha podido tener un chalet?"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tenido este miércoles un encontronazo con una mujer cuando se encontraba en un acto de campaña en Valencia. La dirigente de Unidas Podemos iba caminando por la ciudad del Turia cuando una ciudadana trató de mantener una conversación con ella. "Mi marido trabajando desde los 14 años, y ¿usted cómo ha podido tener un chalet?", le dice.

Montero en un primer momento parece querer escuchar a la mujer de manera pausada, pero reacciona rápido con un tono muy tenso. "¿Sabe por qué, señora? ¿Sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi dinero la casa que me dé la gana", sentencia.

Justo después de esas últimas palabras la ministra se dio la vuelta y se fue entre las quejas de la mujer, que quería ser escuchada. "¡Oye, déjame que hable!", sostiene, mientras un miembro del equipo de Montero le dice que la titular de Igualdad ya le había contestado.