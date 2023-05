Trabajo propone una autoevaluación para la prevención de riesgos laborales entre las empleadas del hogar y de ayuda a domicilio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido este miércoles con sindicatos y colectivos de empleadas del hogar y de ayuda a domicilio para presentarles el borrador de un futuro reglamento de prevención de riesgos laborales. "Es una norma de gran importancia", ha defendido Díaz, que ha apuntado a que la situación de las trabajadoras se controlará a través de autoevaluaciones.

La titular de Trabajo ha recalcado que las "miles" de profesionales que realizan en España trabajos en el hogar o que desempeñan trabajos de ayuda a domicilio "tienen que tener garantizados sus derechos en materia de prevención de riesgos laborales". Su departamento está preparando para ello un reglamento que ha calificado como "fundamental" y "pionero", al asegurar que no existen referentes ni siquiera en otros países.

La iniciativa responde al mandato del Real Decreto-ley 16/2022 aprobado en septiembre por el Gobierno para equiparar las condiciones laborales de las empleadas del hogar con las del resto de trabajadores. "Era una anomalía jurídica", ha dicho la ministra. En concreto, la norma reconoció el derecho a paro de las empleadas del hogar y emplazó a desarrollar la prevención de riesgos laborales del colectivo a través de un reglamento específico. "Llevamos años reclamando que se haga una valoración de riesgos eficaz en nuestro trabajo", ha recordado Carmen Diego, secretaria de la Plataforma Unitaria de Servicio de Ayuda a domicilio (SAD), que también ha comparecido tras la reunión con la ministra.

Representantes de la Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio (i.) y Territorio Doméstico (d.), Carmen Diego (i) comparecen tras la reunión con la ministra. A. Pérez Meca / EP

Díaz ha asegurado estar trabajando "de la mano con las trabajadoras y sindicatos" para sacar adelante el reglamento, que salió a consulta pública el pasado viernes. La vicepresidenta segunda ha presentado el texto este miércoles a UGT, CCOO y a las responsables de varios colectivos de empleadas del hogar y ayuda a domicilio. "En quince días lo elevaremos a audiencia pública", ha agregado sobre el proceso de tramitación.

Autoevaluación mediante cuestionario

Aunque la ministra ha pedido "discreción" y ha evitado detallar el contenido del borrador, sí ha adelantado que el texto recoge "una fórmula de autoevaluación que tendrán que realizar las personas que desplieguen estos servicios". "Será un cuestionario que vamos a desplegar en todas las casas", ha explicado. Y es que Díaz ha reconocido la dificultad que entraña regular la prevención de riesgos laborales entre las empleadas del hogar y de ayuda a domicilio, por la "peculiaridad" de desempeñar su actividad en domicilios privados. "Trabajamos en lugares que son domicilios privados, pero eso no exime de cuidar nuestra salud", ha reclamado Diego.

Las autoevaluaciones facilitarían, por tanto, la labor de la Inspección de Trabajo sin tener que examinar los domicilios en los que trabajen las profesionales. "Operaría incluso la Inspección de Trabajo sin necesidad de desplazarse al propio domicilio", ha explicado la ministra. Aun así, ha aclarado que el organismo autónomo "ya actúa en domicilios", por lo que podrá seguir haciéndolo cuando sea necesario, siempre cumpliendo con la legalidad y respetando "la privacidad del lugar doméstico". Además, ha asegurado que se facilitarán a las familias "guías clarísimas" sobre lo que tendrán que hacer.

Como representante de las trabajadoras a domicilio, Diego no se ha mostrado disconforme con la idea de la autoevaluación. "Nosotras sabemos qué riesgos tenemos en los domicilios, pero no les dan el valor ni el rigor que deberían", ha valorado, aunque ha pedido tiempo para poder examinar el borrador y trabajar sobre él antes de dar una opinión. "Hoy era una reunión d información, no de trabajo", ha agregado Rafaela, representante del colectivo Territorio Doméstico de Madrid, que se ha mostrado satisfecha por haber tratado con la ministra el reconocimiento de las enfermedades profesionales del colectivo. "Nos alegra porque estamos trabajando hace mucho tiempo y queremos entrar de una vez por todas en ese cuadro de enfermedades para que se nos deje de decir que son enfermedades comunes", ha dicho.

"Una norma feminista"

Díaz ha destacado que se trata de una "norma feminista", ya que la mayoría de profesionales que realizan trabajos en el hogar y de ayuda a domicilio son mujeres. "La vertiente de sexo tiene que estar considerada en la prevención de riesgos laborales", ha afirmado, recordando al mismo tiempo que estas trabajadoras "tienen que levantar y sostener elevadas cargas, muchas veces en difíciles condiciones".

La ministra ha agregado que el colectivo de empleadas del hogar y de ayuda a domicilio está expuesto también a "riesgos psicosociales añadidos", al desempeñar su actividad "prácticamente en solitario" y ocuparse de personas con deterioros cognitivos y físicos hasta el último momento de sus vidas. Trabajan "siempre mirando a la muerte", ha afirmado. Con todo ello Díaz ha recalcado la necesidad de la norma. "Volvemos a recuperar derechos y lo que hacemos es culminar un proceso en el que decimos alto y claro que las trabajadoras del hogar y a domicilio tienen que estar revestidas de los mismos derechos que el resto", ha sentenciado.