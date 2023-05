Hugo Pérez y Lara Tronti, de 'La isla de las tentaciones', criticados por sus múltiples viajes: "¿Cómo lo hacen? No veo que trabajen"

Cuba, Inglaterra, Tailandia, Las Maldivas, no hay un solo destino que a Hugo Pérez y a Lara Tronti se les escape. La pareja que se dio a conocer en La isla de las tentaciones no deja de compartir fotografías y vídeos de todos sus viajes. Por ello, no es de extrañar que algunos de sus seguidores se pregunten en qué trabajan.

Aunque la pareja vive en Galicia, lo cierto es que apenas pasan tiempo en casa. Ya sea con su furgoneta para recorrer la geografía española como a lo largo del mundo. La pareja de influencers no dudan en hacer las maletas siempre que tienen la oportunidad para poder viajar allá donde haga falta.

A través de sus redes, ambos comparten todas sus aventuras, donde reciben cientos de 'me gustas' a cada publicación. Aunque, no solo corazones, en cada fotografía que suben, sus seguidores también se preguntan cómo consiguen hacer tantas escapadas.

Ante la oleada de preguntas, finalmente Hugo respondió a uno de los tantos mensajes: "Tenemos mucha suerte de tener el trabajo que tenemos y poder conocer diferentes lugares del mundo".

Sin embargo, no todos sus seguidores han aceptado esta respuesta. "¿Trabajo? Por favor...", "Qué maravilla poder vivir del cuento" o "Mi pregunta: ¿Cómo lo hacen? Siempre están de viaje y no veo que trabajen…", han escrito algunos internautas ante la respuesta del influencer.

De acuerdo a sus declaraciones, su trabajo se basa en las redes sociales. El que fuera concursante de Gran Hermano cuenta con 681 mil seguidores en Instagram, y ella 639 mil. Unos números que no parecen ser tan grandes como para el estilo de vida que la pareja lleva.

Así aseguran algunos: "No me creo que os dé tanto dinero las redes. Creo que tenéis buena familia y punto. Una furgo y unos perros maravillosos. Creo que sois más de herencia que de redes sociales".