Vuelven los 'tróspidos' a Cuatro: Mediaset prepara el regreso de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' con Luján Argüelles

De enero de 2012 a noviembre de 2017, durante cinco temporadas, numerosos chicos, acompañados de sus madres -algunos, de sus padres- intentaron encontrar el amor entre distintas pretendientas. Pero ahora, nuevos rostros podrán volver a buscar a su pareja ideal, pues vuelve ¿Quién quiere casarse con mi hijo?.

Adaptación del dating show internacional Who wants to marry my son?, las matriarcas eran las grandes protagonistas, pues tenían gran poder de decisión a la hora de buscar a la nuera o yerno perfecto. Sin embargo, si por algo destacaba el programa, también conocido por sus siglas QQCCMH, era por su humor.

El reality, que entonces estaba producido por Eyeworks Cuatro Cabezas, brilló durante sus emisiones en Cuatro por su original y cómico montaje, muchas veces llevando a sus participantes hasta la parodia o la burla. Y, de este modo, nacieron los tróspidos, término coloquial utilizado para describir personas extravagantes que, en este caso, se referían a los peculiares personajes que protagonizaban este programa, como Rafa y Christopher Mateo, ganador de Supervivientes 2015.

Recientemente, un formato similar se estrenó en Netflix, ¿A quién le gusta mi follower?, también conducido por Luján Argüelles, pero ahora la presentadora regresa a Mediaset con una nueva edición de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?.

El reality volverá a Cuatro con una sexta temporada. Producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España y actualmente en fase de preproducción, de nuevo, el programa girará en torno a un grupo de solteros que buscan, junto a sus madres, al amor de sus vidas entre varias candidatas.

Madres e hijos irán descartando opciones tras una serie de retos en los que se pondrá a prueba la solidez de la relación que les une, descubriendo a las progenitoras facetas y comportamientos desconocidos e inesperados de sus vástagos y poniendo el foco sobre las semejanzas y diferencias de criterio entre ambos.