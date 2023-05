Así es Rodrigo Vázquez, el presentador de 'El Cazador': apasionado por las rutas en moto y el Deportivo de La Coruña

A mediados de 2022, Ion Aramendi fichó por Mediaset, por lo que Televisión Española tuvo que buscar un sustituto para que se pusiera al frente de El Cazador, su concurso estrella en las tardes de La 1.

RTVE encontró en la TVG de Galicia al presentador que podría encajar en el formato, Rodrigo Vázquez, que había destacado en programas como O País máis grande do mundo o Telexornal.

Desde entonces, el orensano se ha convertido en uno de los presentadores estrella de la televisión pública, ya que ha compatibilizado su trabajo como conductor de El Cazador, maestro de ceremonias del Benidorm Fest o del concurso Todos contra 1 junto a Raúl Gómez.

Junto a David Leo, Paz Herrera, Ruth de Andrés, Lilt Manukyan y Erundino Alonso forma un gran equipo, logrando cada día que les vean casi un millón de espectadores.

Los miembros de 'El Cazador'. RTVE

'Sufriendo' con el fútbol

Fuera de la televisión, Vázquez tiene varias pasiones, como son viajar, las motos y el fútbol. Gran fan del Deportivo de la Coruña, el presentador sigue las evoluciones de su equipo en Primera RFEF, deseando que vuelvan los tiempos de gloria de Bebeto, Donato, Fran, Mauro Silva y compañía.

"Me gustan mucho las motos, tengo una moto clásica que tenía mi tío abandonada en un garaje y que pude restaurar. Ahora me doy paseos con ella por Galicia que me sirven para despejar la mente del trabajo", reconoce.

Rodrigo Vázquez con su moto. @rodrigo_vazquezr

La música es otra de sus aficiones y es habitual ver en sus redes sociales fotos con algún instrumento, preferentemente una guitarra, o en algún festival: "Me encanta la música en directo", afirma.