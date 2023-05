Feijóo obligará a Sánchez a fijar posición en el Congreso sobre sus pactos con Bildu tras el 28M

Alberto Núñez Feijóo continua dando la batalla que abrió Bildu la semana pasada al incorporar a 44 etarras en sus listas, de los cuales siete de ellos fueron condenados por asesinato. Ante la ausencia de respuesta por parte del presidente del Gobierno -a quien la tarde anterior preguntó hasta en cuatro ocasiones sobre si pactará con el partido de Arnaldo Otegi tras el 28M-, el presidente del PP ha encontrado una nueva fórmula para obligar al socialista a fijar posición en público. Se trata de una proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso para "impedir que la gobernabilidad de España dependa de partidos que incluyen en sus estructuras o en sus candidaturas electorales a personas condenadas por terrorismo". También se plantea una nueva oferta al PSOE a cambio de que no gobierne con Bildu en Navarra ni País Vasco.

A través de la iniciativa, los populares instarán a todos los grupos parlamentarios a "romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente y a no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas". Una descripción que encaja con el partido de Arnaldo Otegi, quien, de hecho, fue condenado e inhabilitado por pertenencia a la banda terrorista ETA.

Pero si Bildu lleva casi una década legalizado, ¿qué ha cambiado ahora para que el PP lance esta ofensiva parlamentaria? "Que este PSOE sí pacta con Bildu. En esta legislatura hemos visto entregar a Bildu la ley de memoria democrática, permitir que hagan la ley de vivienda y la política penitenciaria y ahora no tenemos la seguridad de que Sánchez no haga una consulta ilegal en País Vasco o en Cataluña", sostienen fuentes del PP, que dicen que la "preocupación" en las filas populares ha crecido en el momento en que Sánchez ha pactado con Bildu en Navarra y en País Vasco. Así es cómo dirigentes cercanos a Feijóo justifican la proposición no de ley, que llega tarde al debate electoral en el Congreso, pero sí antes de que se constituyan los gobiernos municipales y autonómicos.

El Grupo Parlamentario Popular explica en la proposición el porqué de su petición, años después de que Bildu entrara de forma legal en las instituciones. "La sociedad española venció a ETA y nos repugna que aquellos terroristas que, aunque hayan cumplido sus condenas, no han mostrado el menor atisbo de arrepentimiento puedan dirigir los destinos de nuestros municipios, comunidades autónomas o nuestra Nación, por la debilidad de un Partido Socialista irreconocible y un presidente del Gobierno a quien solo le interesa su propia supervivencia".

A esta ofensiva parlamentaria que se ha cocinado desde Génova, fuentes de la dirección también estudian otras vías, como la de facilitar gobiernos en Navarra y País Vasco al PSOE si, a cambio, este promete no pactar con Otegi. El entorno del líder popular lo ve "razonable", ya que auguran que, al menos en Navarra, ya se han "repartido el ayuntamiento para Bildu y la comunidad para el PSOE".