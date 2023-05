A 51 días de su boda, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido. Una noticia que ha sorprendido a todos los medios de comunicación y, aparentemente, también a la propia novia. Sin embargo, la firma encargada de diseñar los trajes de la marquesa tiene su propia versión de los hechos.

El pasado martes, la marquesa se puso en contacto con varios medios de comunicación para recalcar que se había enterado a través de la prensa de que las diseñadoras de Sophie et voilà la dejaban de lado.

Sin embargo, este miércoles, Leticia Requejo, periodista del matinal de Telecinco, ha asegurado que había podido hablar con la firma de moda española, cuya versión de la polémica del momento es completamente diferente a la ofrecida por Tamara Falcó.

Un duro varapalo para la socialité Tamara Falcó, que sin tiempo que perder ya se ha puesto manos a la obra para encontrar un nuevo diseñador para su vestido. Ofertas desde luego no le faltan, ya que como ella misma confesaba horas después de salir a la luz su ruptura con firma bilbaína, ya son 28 marcas las que han mostrado su interés por diseñar el traje de la novia del año. Una importante decisión para la que contaría, según han afirmado diferentes medios de comunicación, con la ayuda de Cristina Reyes, estilista de Isabel Preysler y Ana Boyer, y una de las personas de confianza de Tamara a la hora de elegir sus looks de las grandes ocasiones. La socialité Tamara Falcó.

"Hace una semana, el equipo de Tamara mandó un mail firmado por ella y por el propio equipo diciendo que no quiere ni va a usar los dos trajes que le estaban diseñando. Por tanto, ella no puede decir que se entera por la prensa porque es ella la que toma la decisión", ha explicado la periodista.

"Las diseñadoras mandaron el burofax para que quedase constancia de que se rompía el contrato. Hace una semana, Tamara habló con amigos cercanos para comentarles el caso del vestido y decirles 'menuda boda gafe que tengo'", ha agregado Leticia Requejo.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha apuntado que la relación entre la marquesa de Griñón y las diseñadoras de Sophie et voilà no era tan idílica como aparentaban: "Tamara no es la que conocemos delante de las cámaras, no es esa niña tonta".