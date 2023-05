Ibai Llanos confiesa, después de quedarse sin dinero, que hay artistas internacionales que quieren actuar gratis en 'La Velada'

Ibai Llanos no se equivocó al llamar a su evento de boxeo La Velada del Año. La competición de streamer en el ring despierta cada vez más expectación según se acerca su fecha.

El próximo 1 de julio en el estadio del Atlético de Madrid los espectadores podrán ver, aparte de seis combates, ocho actuaciones musicales únicas: Ozuna, Estopa, María Becerra, Rosario Flores, Quevedo y Feid han sido los primeros seis artistas anunciados.

No obstante, Ibai Llanos ha confesado que aún quedan dos muy especiales por revelar. Mientras espera a dar la sorpresa final, la organización de La Velada se ha complicado para el streamer vasco.

La atención al evento es tanta que más artistas se han ofrecido ir, aunque sea gratis. Así lo ha confirmado Llanos, en directo, confesando que no puede permitirse pagar a más cantantes.

"Hay muchos artistas importantes que han dicho que vienen gratis porque saben que yo ya me he gastado todo mi dinero", ha revelado a sus espectadores, preocupado: "No sé qué hacer"

"Estoy buscando la manera en la que cuando esté actuando cierto artista, aparezca otro por sorpresa", ha comentado, dando pistas de posibles colaboraciones únicas que se podrían ver en el escenario.

"No quiero sobrecargar el evento", ha continuado. "Pero si Ozuna actúa 25 minutos, que haya un par de sorpresas en su actuación", ha explicado, asegurando que no dará a conocer quiénes son los nuevos invitados.

De momento, ha asegurado que "enigma 70 y enigma 71", como llama a los dos cantantes que quedan por confirmar, ya han acordado ir del todo, pero deben esperar a otros contratos para revelar su presencia.

Los artistas enigma 70 y 71 ya están confirmados.



Los anunciamos en unas semanas o que aparezcan en el velada rollo sorpresa qué preferís — Ibai (@IbaiLlanos) May 12, 2023

Este tipo de misterio no deja de atraer todavía más expectación a La Velada, que ya tiene todas las entradas vendidas y podría volver a superar los 3 millones de espectadores en Twitch. Los streamers ya están compartiendo sus entrenamientos y parece que va a ser un espectáculo de golpes en toda regla.