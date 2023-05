Nuevo aviso del Banco de España: qué debes hacer si detectas este tipo de pagos

Es posible que, en algún momento, observes en los movimientos de tu cuenta un cargo incorrecto, un pago de tarjeta que no has realizado o una operación no autorizada. Este desagradable incidente debe subsanarse cuanto antes y por eso el Banco de España ha publicado en su web los pasos a seguir si observas en tu cuenta movimientos sospechosos o incorrectos.

Según la institución, el primer paso es comunicar el cargo o actividad incorrecta a tu entidad bancaria, que deberá demostrar que la operación fue autenticada, registrada y contabilizada, sin interferencia de ningún fallo técnico u otros problemas.

La entidad deberá documentar el pago realizado

En estos casos, corresponde a la entidad bancaria y a su Servicio de Atención al Cliente la responsabilidad de facilitarte la documentación que acredite que el pago se autorizó y que todo en la operación es correcto.

Es posible que la entidad, durante el tiempo que se prolongue la reclamación y las comprobaciones pertinentes, la entidad bancaria realice al cliente un abono interino por la cantidad reclamada. Hay que tener en cuenta (y la entidad debe informar de ello) que el abono es provisional y en caso de que el cargo sea correcto, el importe será cargado de nuevo y en ese caso habrá que devolverlo.

Si la entidad bancaria comprueba y acredita el cargo, será efectuado en la cuenta lo antes posible.