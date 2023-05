Paula Mattheus sostiene que la nueva canción de Shakira se parece mucho a una suya: "Es casualidad, imagino"

Shakira presentó este lunes el videoclip oficial de Acróstico, la canción que les dedicó a sus hijos, Milan y Sasha, que había sido lanzada el viernes anterior.

La novedad es que sus hijos acompañan a la cantante colombiana que ha aprovechado para contar con la faceta artística de sus hijos, ya que son protagonistas, junto a ella, de la producción.

Más allá de polémicas o debates surgidos por la aparición de los menores, la canción en sí ha despertado muchos tipos de reacciones.

Una de ellas ha sido la de la cantante Paula Mattheus, que, a través de sus redes sociales, ha revelado que el nuevo tema de la colombiana se asemeja mucho a uno suyo, Te lo dije de verdad. "Sí que se parece, pero dudo que Shakira haya plagiado", asegura en sus stories la artista. "Son cosas que pasan en la música a veces que son casualidad (imagino)", remata.

Para zanjar el tema, Paula asegura que "sí es cierto que se parecen", aunque, para ella, eso no significa otra cosa más que su tema es muy bueno.

Lecquio, contra Shakira

El videoclip ha despertado reacciones como la de Alessandro Lecquio, que ha mostrado su indignación ante la aparición pública de los menores en el videoclip de la colombiana. "En el momento en el que estamos, de máxima protección de la infancia, a mí me parece que estas cosas no encajan y, si se hacen, no deben recibir el aplauso", ha destacado el conde que, además, ha agregado: "No estamos en los tiempos de hace 40 años cuando una folclórica viuda sacó a su hijo al escenario. Esos tiempos han pasado, ahora los hijos no existen. Ya está".

"A mí me parece muy mal. Vamos, me lo hacen a mí... No te puedo explicar cómo reacciono. Me parece muy mal. Es algo vomitivo. Shakira es una estrella de primera, no necesita absolutamente a nadie para promocionarse y menos a sus hijos. Recuerdo que hay un padre, que parece que aquí el padre no existe. ¡Vomitivo!", ha sentenciado, a gritos, el colaborador.