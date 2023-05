Las letras del Tesoro elevan su interés por encima del 3%: "Es muy probable que sigan experimentando subidas a corto plazo"

La deuda pública española se ha convertido este año en uno de los grandes activos de inversión para los pequeños ahorradores. Este tipo de renta fija lleva varios meses recibiendo una atención considerable por parte de los ciudadanos, y no es para menos: el Tesoro ha elevado el interés de las letras a tres meses por encima del 3% por primera vez desde noviembre de 2011.

La 'fiebre' por las letras del Tesoro se había intensificado el pasado mes de febrero, cuando se llegaron a formar largas colas fuera de las oficinas del Banco de España con el objetivo de comprarlas. Ahora, los datos publicados este martes por el Banco de España indican que el Tesoro Público ha colocado 1.997,57 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, remunerando a los inversores con intereses más elevados.

En ambas referencias, el tipo de interés marginal se ha incrementado por encima del 3%: las letras a tres meses hasta el 3,090%, el nivel más alto desde noviembre de 2011 y por encima del 2,917% de la puja anterior de abril; y las letras a nueve meses hasta el 3,222%, por encima del 3,199% previo, y situándose en su nivel más alto registrado, teniendo en cuenta que se lanzaron en febrero de 2013.

En el contexto actual de subida de los tipos de interés para frenar la inflación, diferentes expertos consultados por 20minutos coinciden en que la previsión es que estos valores de renta fija pública continúen al alza durante algún tiempo más.

"Los tipos de interés están en niveles máximos que no veíamos hace 15 años y el BCE ya ha anticipado que al menos habrá dos subidas. En esta situación, es muy probable que las letras del Tesoro a seis y doce meses sigan experimentando subidas a corto plazo, pero, eso sí, de forma más limitada que hasta ahora", anticipa Joaquín Robles, analista de la plataforma de inversión XTB.

Robles explica que esto supone una buena noticia, sobre todo, para los ahorradores tras muchos años con los tipos al 0% pese a que "el interés que ofrecen las letras no es suficiente para combatir el efecto de la inflación". Algo que, no obstante, no es un inconveniente para los más conservadores que prefieran invertir con un nivel de riesgo menor.

Y es que en un momento en el que los inversores particulares muestran un gran interés por la compra de este tipo de deuda a corto plazo debido a su alta rentabilidad frente a los depósitos más tradicionales, la subasta ha generado una demanda que supera los 6.219 millones de euros, lo que representa más del triple de lo finalmente adjudicado.

En concreto, se han colocado 401,08 millones de euros en letras a tres meses, frente a una demanda de 1.906,26 millones. En el caso de las letras a nueve meses, el Tesoro ha colocado 1.596,49 millones, por debajo de los 4.312,93 millones solicitados por los inversores.

Cabe recordar que la rentabilidad de estos títulos había tenido una tendencia negativa desde 2016, pero en mayo de 2022 las letras empezaban a atravesar la barrera positiva por primera vez. Así, las últimas subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) han terminado con la rentabilidad negativa y ha favorecido la inclinación del inversor por la deuda del Estado.

Cómo comprar letras del Tesoro



La adquisición de letras del Tesoro se puede realizar tanto de forma presencial como a través de Internet. El mínimo que se debe invertir es 1.000 euros, aunque la entidad exige un depósito previo del 101%, es decir, 1.010 euros por título. Por tener una cuenta en el banco central español no se cobra comisión de apertura ni de mantenimiento, pero sí por transferencias de efectivo. Además, las cuantías superiores a ese límite deberán ser múltiplos de mil.

Para hacerlo por la página web del Tesoro es necesario disponer de certificado digital. Para ello, hay que acceder a la web, una vez ahí pinchar en apartado "Trámites" del menú de la parte superior y, posteriormente, seleccionar "Compra y Venta de Valores". Después, en la página que se abre, ir a la parte inferior y pulsar en la pestaña "Acceder al Servicio de Compra Venta". Para finalizar solo habrá que seguir los pasos que indica el sistema.

Para adquirirlas tanto en el Banco de España como en las sucursales del país, es necesario solicitar cita previa por los canales habilitados. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas y el acceso a las instalaciones deberá realizarse de forma ordenada y siguiendo las indicaciones del personal de seguridad.

Aquí puedes pedir tu cita previa:

Presencialmente, otra manera es acudiendo a las oficinas del banco habitual de cada uno. Basta con acercarse hasta una sucursal de la entidad con la que operas y pedir la compra de los títulos, con la diferencia de que, en este caso, existe una comisión de intermediación, que suele estar entre un 0,2 y un 0,3 % del importe nominal.

