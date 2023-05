Este miércoles, 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Así, El programa de Ana Rosa ha decidido emitir un vídeo para concienciar de la necesidad de eliminar esta discriminación por las preferencias sentimentales de las personas.

Tras la emisión del vídeo, Patricia Pardo ha querido recalcar que este miércoles también se celebra el Día de las Letras Gallegas, una jornada en la que la periodista ha querido reivindicar su origen, algo que hace siempre que tiene ocasión.

"Lo siento, pero tenía que decirlo", ha señalado la presentadora. Por su parte, Dani Montero, colaborador de la sección de actualidad del matinal de Telecinco ha recalcado: "Ya estás un paso más cerca del Centollo de Oro, o lo que den allí".

"Hasta que no le dejen dar el pregón o algo de eso no va a parar. Al que tenga que decidirlo: por favor, denle ya el pregón de Santiago y acabemos ya con esto", ha agregado el periodista. Unas palabras a las que la gallega ha respondido: "Yo, lo siento, si no estáis tan orgullosos de vuestra tierra, de vuestra idiosincrasia y de vuestra cultura... lo siento. Yo sí lo estoy".