Eva Soriano, de su 'affaire' con Maxi Iglesias: "Tratan a la gente como si fuéramos de segunda solo por estar con un guapo"

Maxi Iglesias y Eva Soriano, que tienen buena relación desde hace tiempo por sus encuentros en los platós, podrían haber traspasado lo meramente profesional. Así lo aseguraron hace unos días los tertulianos de En todas las salsas, el nuevo pódcast de Mtmad.

Según sostienen los colaboradores, la cómica y el actor habrían acudido a una conocida discoteca madrileña donde podrían haber estado besándose. Y es que, de acuerdo a una fuente de confianza de Germán González, redactor de Sálvame, todo habría ocurrido tras la reciente ruptura del intérprete con Stephanie Cayo.

Hace unos días, el actor reaccionó a estos rumores de la siguiente forma: "Aprovecho que estoy por aquí para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad", expresó Maxi sobre este presunto affaire.

Ahora, ha sido Eva la que se ha manifestado públicamente. "Se me ha relacionado con un fulano", ha empezado diciendo en Cuerpos especiales. "Hasta aquí todo OK, pero yo he leído algunos medios por puro morbo y me he dado cuenta de una dinámica que se repite: se pone en muchísimos medios que qué suerte tiene Eva por estar con este jato", denuncia.

"Pero, claro, a mí ya se me ha puesto como si yo fuera el adefesio. ¿Me ha tocado el Euromillón? ¿Me ha salido a devolver Hacienda? ¿Me ha salido en el análisis que no tengo colesterol? ¿Soy un Cuasimodo y él es Esmeralda? ¿Betty la fea? ¡Por favor!", denuncia, con su habitual humor, la cómica.

"Aparte, voy a decir una cosa: el guapo no le ha puesto ganas a nada. Es guapo porque es guapo. Porque el guapo quizá no sabe ni hacer una oración subordinada, pero, sin embargo, la fea se lo curra, tiene una oposición", reclama.

"Las dos partes son iguales. Una no tiene más suerte por tener a la otra ni la otra por tener a la una. Así que dejemos de tratar ya a la gente como si fuéramos de segunda solamente por estar con un guapo, presuntamente".