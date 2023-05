La Fiscalía archiva la denuncia por las listas de Bildu al no ver "infracción penal alguna" porque los etarras han cumplido sus penas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia que interpuso la semana pasada la asociación de víctimas Dignidad y Justicia por las listas de Bildu a las elecciones del 28 de mayo que incluyen a condenados por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA. Tras estudiar la denuncia, el Ministerio Público ha concluido que "los hechos no son constitutivos de ilícito penal", ya que los candidatos ya cumplieron sus penas de prisión e inhabilitación.

Según ha comunicado el Ministerio Público, se remitieron dos denuncias, la primera el 11 de mayo -referida a la incorporación de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu, incluidos siete con delitos de sangre- y la segunda el día 16. Esta vez, la denuncia efectuada por Dignidad y Justicia vino ha solicitar que, pese a la renuncia que han hecho siete de los candidatos que prometieron no recoger el acta de concejal en caso de ser elegidos, se mantuvieran los hechos denunciados en primera instancia.

Los denunciantes sostienen, en virtud del artículo 6.2 de la ley orgánica del régimen electoral general, que "son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial".

Sin embargo, los 44 candidatos han cumplido ya la totalidad de sus penas, por lo que el decreto de cuatro folios, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, concluye que "no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inegibilidad" de los previstos en el mencionado artículo. Por consiguiente, concluye el decreto, "se considera que los hechos denunciados no resultan penalmente típicos".

De forma que la Fiscalía ha optado por dictar un "decreto de incoación y archivo de las diligencias", al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de "infracción penal alguna". Y, más allá, el decreto recuerda a la asociación denunciante que "el control de la legalidad de las candidaturas [...] le compete a las juntas electorales correspondientes".

Los encargados del "estudio y análisis" de la denuncia han sido el fiscal jefe y su número dos, la teniente fiscal Marta Durántez, quienes "tras un riguroso análisis de la denuncia y su ampliación, y tras consultar los documentos oportunos respecto a las personas a las que se refiere el escrito de la denuncia", han concluido que no hay delito en las candidaturas de la formación abertzale.

Alonso, que con un decreto ha abierto y cerrado las diligencias, no se pronuncia en el mismo sobre la posibilidad de activar la ley de partidos, también reclamada por las víctimas. No existe una posible causa tampoco en este sentido, según las conclusiones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Dignidad y Justicia solicitó una respuesta sobre si Bildu contravenía el artículo 9 de la ley de partidos, pero el fiscal no ha observado ilícito en ese aspecto y la causa ha quedado archivada.

El noveno artículo de esta norma establece en su segundo punto que "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos" y, particularmente, "cuando persiga destruir el régimen de libertades". Para este segundo supuesto, la norma detalla una serie de conductas que, al realizarse "de forma reiterada y grave", podrían llevar a la ilegalización de un partido.

El primero de estos supuestos es que la formación vulnere "sistemáticamente" libertades y derechos fundamentales, "promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas", así como "la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual".

La norma tampoco permite que los partidos apoyen políticamente "la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional". Y, finalmente, la ley prohíbe a los mismos "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".