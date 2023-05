Terelu Campus desvela que en 'Sálvame' conoció a los "hombres más importantes" de su vida: "Me enamoré dos veces"

La amarga noticia del fin de Sálvame ha traído a la memoria numerosos recuerdos y momentos vividos en el programa. Así le ha sucedido a uno de los carismáticos rostros de Telecinco Terelu Campos, quien ha confesado, en su blog Lo que nunca te conté, que en este espacio conoció a los hombres más importantes de su vida.

Antes de entrar en detalles, la hija de María Teresa Campos empezó rememorando su llegada al formato estrella de las tardes de Telecinco. "Mi primera aparición fue el 2 de febrero de 2010. Jorge Javier Vázquez me presentó diciendo, con esa ironía que le caracteriza, que yo era una chica que estaba empezando y que querían ver qué tal funcionaba en el formato", expresó y añadió que esta no era la primera vez que formaba parte del equipo de Mediaset, ya que anteriormente había estado como colaboradora en el programa La Noria en agosto de 2007.

Sin embargo, mucho ha llovido desde aquel entonces. Trece años después de sus comienzos, la hermana de Carmen Borrego ha admitido que Sálvame es un "programa muy diferente". "Este programa te lo da todo un día y a la mañana siguiente te lo quita", reconoció. Pero, a pesar de todo, la madre de Alejandra Rubio se enorgullece de haber formado parte del espacio durante tantos años y de haber "acompañado a tantas personas mayores que se sentían solas en su casa".

Terelu Campos: “En ‘Sálvame’ he conocido a los hombres de mi vida” #ExclusivaLecturashttps://t.co/PfIQBzARgT — Lecturas (@Lecturas) May 17, 2023

En Sálvame, Terelu Campos encontró una gran familia. El programa fue la "tabla de salvación" de la malagueña durante uno de los momentos más duros de su vida, cuando estuvo luchando contra el cáncer. "Llegar a trabajar y sentirme una más y no una enferma fue como una medicina en mi tratamiento", confesó en el blog.

En el mismo espacio, también tuvo la oportunidad de vivir dos historias de amor que no llegaron a buen puerto. "En Sálvame me enamoré de un piloto y me dejó. Me volví a enamorar y, también, terminé mis relaciones con los hombres", admitió.

No obstante, durante estos años de trabajo en la cadena, la televisiva conoció "a dos de los hombres más importantes" de su vida. A su amigo y director Raúl Prieto, quien se convirtió en su confidente y aliado durante su enfermedad de cáncer, y a Kike Calleja, a quien ama "con locura". Pero también personas maravillosas como Mila Ximénez o David Valldeperas.

Además, la colaboradora ha destacado su amistad con María Patiño, con quien presenta muchas diferencias, pero a las vez mantienen un fuerte vínculo. Para finalizar, Terelu Campos ha dejado claro que Sálvame es una "gran familia" y que nada tiene que ver el cariño y el respeto que se tienen con lo que se ve a través de la pequeña pantalla.