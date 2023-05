Esther Arroyo revela que su hija ha sufrido 'bullying' en el colegio. "No denunciamos porque esas niñas me dan pena"

Esther Arroyo vuelve a la televisión. La actriz, que sufrió un grave accidente de tráfico hace ahora 15 años que truncó su carrera, vive ahora por y para su familia, además de para su trabajo.

Ante el inminente estreno televisivo, la ex Miss España ha dado una entrevista a la revista Lecturas donde revela un duro episodio, y es que su hija ha sufrido bullying.

"Le empezaron a hacer bullying en el colegio y decidimos cambiarla al sistema online. El colegio se ocupó enseguida, pero hay cosas que no se pueden controlar y sufría mucho", reconoce.

"Es algo que ha existido siempre. Conmigo no se metieron nunca, porque yo era muy grandota, pero sí recuerdo que lo hacían con mis compañeras y yo las defendía".

Pese a todo, Esther reconoce que no han denunciado. "No, mi idea no es enfrentarme a esas niñas, me dan pena, creo que todo el que hace este tipo de acciones tiene un problema en sí. Lo tratamos en casa, enseñándole a protegerse y a ser selectiva con sus amistades. Yo siempre lo he sido. No se trata de que yo la defienda sino de que ella se valore, se quiera y le resbale lo que la gente le diga".

Sobre cómo está en la actualidad su hija, dice: "Ahora está feliz. Es sensible y muy lista".

Arroyo desveló en 2019 que su hijo mayor se mudaba de España para emprender una aventura en las antípodas provocando sentimientos contrapuestos en su madre: alegría por ver a su retoño crecer, pero tristeza por abandonar el nido e irse tan lejos.

"Se me va muy lejos, estoy emocionada por su aventura, pero no puedo evitar egoístamente sentir una pena tremenda. Mi niño del alma. Especial de los pies a la cabeza", comentó la actriz, tal y como asegura Semana.

Fran, el hijo de la gaditana, vive en Australia lo que supone 15.000 kilómetros de separación con su madre, y para demostrarle el cariño que el profesa le dio una agradable sorpresa con su presencia. "¡¡Mi niño ha vuelto de sorpresa!! No me lo puedo creer después de tres años sin verlo. Ha vuelto de Australia. Estamos como locos de contentos", escribió la presentadora en una instantánea donde aparece toda la familia unida.