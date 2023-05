En pocas semanas, han aparecido unas cuantas noticias que te ponen de mal humor al ver lo indefensos que nos encontramos. Les expongo unas cuantas.

Empiezo por las más recientes. El 15 de mayo, tuvimos la alegría de saber que tres de los cuatro banqueros mejor pagados de la Unión Europea son españoles. Lo repito por si no lo han leído bien: tres de los cuatro banqueros mejor pagados de la UE son españoles.

¿Cómo se les queda el cuerpo? Sí, señor, España que como todo el mundo sabe es más potencia que Alemania, Francia e Italia, tiene a los banqueros mejor pagados de Europa. ¡Bravo!

Y entonces, uno se pregunta que, si tiene a los banqueros mejor pagados, seguro que remunera mejor a sus clientes por el dinero que les depositan, ¿verdad? Pues, no, querido lector, los bancos españoles son los que menos remuneran de la Unión Europea. ¿Qué les parece el tema? ¿Quieren que les cuente más?

Miren, ninguno de los bancos que tienen a los tres banqueros que más cobran podría quebrar. Ninguno. ¿Y eso? Porque se nos llevaría a todos por delante. ¿Qué quiere decir esto? Fácil, que lo pagaría usted, pero ellos no quebrarían. Lo mismo que pasó con la época dorada del capitalismo de casino, ¿se acuerdan?

No se preocupe que el Banco de España nos hablará cada día de las pensiones, es decir, de la necesidad de que las pensiones sean inferiores a las actuales, pero no dirá nada sobre los sueldos estratosféricos de sus colegas ni de la política de no remunerar los depósitos de sus clientes. Ni tampoco ningún organismo oficial investigará si se han puesto de acuerdo en no pagar, lo que podría ser motivo de denuncia y/o de sanción.

Ahora, podría darles más buenas noticias sobre lo que cobran los ejecutivos del Íbex35, del aumento de las ganancias de sus empresas, de la inflación, pero no lo haré. Que tengan un buen día. Y no piensen en la desigualdad, que no es bueno.