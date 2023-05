La candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, confía en conseguir más escaños de los que vaticinó el CIS hace una semana gracias a una campaña centrada en "hablar de Madrid". Sus banderas para las elecciones del próximo 28 de mayo son la sanidad, la educación, la vivienda y la transición energética. Sobre todo ello habla con 20minutos, a poco más de una semana de que los madrileños depositen sus papeletas en las urnas.

Solo han pasado dos años de los últimos comicios autonómicos, ¿qué ha cambiado para que los madrileños la voten ahora?El trabajo concienzudo que hemos hecho en los barrios, los distritos y los municipios. Les hemos reconciliado con la política, porque hablamos de Madrid y no eludimos el debate. Ayuso no puede estar orgullosa de nada de lo que ha hecho estos cuatro años. Es bastante indicativo que tenga que suplir las carencias de su gobierno con mentiras y bulos. Lo característico de este gobierno es el abandono a los madrileños.

Presume de que tiene un proyecto centrado en Madrid, ¿por qué cree que Ayuso no?Porque no le interesa y no le preocupa Madrid. Para ella esta es la primera vuelta para el asalto a Génova 13. Si la pregunta en estas elecciones es Madrid, la respuesta es Más Madrid. Por eso, Ayuso quiere que la pregunta sea otra y tiene que hablar de derogar el sanchismo. Nosotros tenemos que hablar de los pediatras, las residencias de mayores, la vivienda, la transición ecológica y la reindustrialización. En ese debate, Ayuso solo puede esconderse. No puede tener ninguna carta de presentación, porque no hay nada que haya mejorado, sino que han empeorado estrepitosamente. Estas elecciones son un plebiscito entre Sanidad y Ayuso.