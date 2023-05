Monasterio reparte ataques a Ayuso y a la oposición y presume de conocer los problemas de inseguridad en los barrios

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, aprovechó el que ha sido el primer y único debate autonómico a cinco para distanciarse de sus contrincantes en las elecciones del próximo 28 de mayo. La diputada atacó tanto a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso como a la oposición, sin perder su habitual tono calmado, al mismo tiempo que alardeó de conocer los barrios y ciudades madrileñas a la hora de denunciar problemas de inseguridad. Esa fue precisamente su gran baza, junto a la okupación.

Monasterio centró buena parte de su discurso en la falta de seguridad, un asunto en el que acusó a todos sus rivales políticos de ser "negacionistas" y que dio lugar a uno de los momentos más tensos del debate, cuando la candidata de Vox volvió a sacar el polémico cartel que ya utilizó su partido en la campaña electoral de 2021 para denunciar la dedicación de "recursos desorbitados" a la atención de menores no acompañados. El resto de formaciones afearon que la portavoz de Vox en la Asamblea relacionara la inmigración con la delincuencia, a lo que Monasterio respondió acusándolos de defender la inmigración ilegal, que dijo estar "descontrolada". "Defienden un modelo de multiculturalismo que está llevando a muchas ciudades y países al desastre total", añadió.

Este no fue el único ataque de la candidata de Vox durante el debate. La representante del partido de Santiago Abascal lanzó varios dardos contra la actual presidenta autonómica a cuenta sobre todo de la Sanidad, donde reclamó rebajar la temporalidad y reinaugurar los centros de salud que "hacen falta". Afeó también su gestión que, según afirmó, no ha sido capaz de mejorar la educación, la sanidad y los servicios en la Comunidad de Madrid. "En estos cuatro años no ha mejorado", sostuvo. La diputada también acusó a Ayuso de levantarse de la mesa en el último momento para evitar la foto con Vox e imposibilitar así que los presupuestos autonómicos salieran adelante.

"Los madrileños necesitamos seguridad en los barrios, vivienda accesible, mejores servicios... Esto solo puede ser con un Vox fuerte", señaló ya en su intervención inicial. En esa línea, aprovechó para sacar pecho de los logros alcanzados por su partido como socio prioritario de Ayuso hasta hace apenas unos meses. Entre ellos, incluyó convertir Madrid en "un lugar de libertades", abrir los bares, fomentar la natalidad y conseguir que los niños estudien "menos género y más matemáticas". "Estamos muy orgullosos", sentenció.

Contra la okupación

La otra gran baza de la candidata de Vox fue la okupación y el problema de la vivienda. En ese sentido, Monasterio quiso distanciar la política de su formación de la de la "izquierda caviar". "Los madrileños necesitan vivienda, pero hay que empezar por proteger la propiedad privada", defendió, señalando directamente a la okupación como raíz del problema. "No podemos someter a los barrios populares a una segunda condena: la de la okupación", expresó. Por ello, la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid reclamó al Gobierno autonómico que dé ejemplo y vacíe las viviendas sociales de titularidad pública que estén okupadas.

En materia de vivienda, también propuso eliminar cualquier tipo de prestación social a quien okupe una vivienda. "Se premia al delincuente. No puede ser", denunció. Otra de las medidas planteadas fue "liberalizar el suelo", es decir, sacar al mercado todo el suelo que no esté medioambientalmente protegido. Y es que la representante de Vox en el debate reconoció que "vivir en Madrid es carísimo" y que las cuotas de alquiler e hipotecas suponen para las familias un coste "brutal". En ese sentido, aseguró que la reducción de impuestos es también la solución para facilitar el acceso a la vivienda. "Con que quitaran la carga fiscal abaratarían muchísimo la vivienda", dijo señalando a la gestión autonómica del PP y a la nacional de PSOE y Unidas Podemos.

De este modo, la oposición al Gobierno de Ayuso fue también blanco de los ataques de Monasterio, que criticó especialmente las zonas de bajas emisiones, que, según dijo, suponen trabas para los ciudadanos. Asimismo, acusó al PSOE de elevar los costes laborales en el ámbito nacional y los niveles de deuda de España. "Nos están llevando a la ruina", sostuvo dirigiéndose al candidato socialista, Juan Lobato, al que hizo responsable de las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Monasterio pidió además "sacar" al presidente socialista del poder.

La candidata de Vox propuso también la fórmula de bajar impuestos, concretamente el IRPF, como solución para aliviar las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, al mismo tiempo que insistió en la necesidad de poner a disposición de los autónomos más bonificaciones y menos trabas burocráticas. "El pequeño comercio no aguanta más", sentenció.

En el plano económico, Monasterio aseguró que hay que "elegir entre el bienestar de los políticos o el de los madrileños". En esa disyuntiva, se mostró partidaria de reducir el "gasto político ineficaz", que ejemplificó en los 100 millones de euros que la Comunidad gasta en mantener los edificios públicos ubicados en zonas "de lujo" o los 127 millones destinados a publicidad institucional. "Eso no puede ser", recalcó, al tiempo que señaló al PP, al que acusó de incumplir el compromiso alcanzado con Vox de recortar a la mitad los diputados en el parlamento autonómico.

En su minuto final, la candidata de Vox acusó nuevamente al resto de formaciones de "negar la inseguridad" y de proponer un "multiculturalismo mal entendido". "Tenemos por delante el reto de construir un Madrid para todos, el Madrid de los barrios, de las familias, un Madrid libre de políticas sectarias", señaló para pedir el voto.