¿Qué pensiones puedo cobrar si estoy recibiendo una pensión no contributiva y de invalidez?

Las pensiones no contributivas son ayudas económicas que se proporcionan a aquellos ciudadanos que no cuentan con recursos suficientes para su subsistencia, aunque éstos no hayan cotizado nunca o lo suficiente para otorgarles la pensión contributiva. Una pensión no contributiva puede ser de Invalidez o de Jubilación.

Pensión contributiva de jubilación

Estas pensiones están dirigidas a personas en situación de jubilación que se encuentren en estado de necesidad, asegurándoles una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y los servicios sociales pertinentes, aunque no se haya cotizado.

Pensión no contributiva de invalidez

Por otro lado, la pensión no contributiva de invalidez asegura también una prestación económica, asistencia médica y farmacéutica y los servicios sociales necesarios a cualquier persona con alguna invalidez que tampoco haya cotizado lo suficiente.

Pensiones incompatibles con las pensiones contributivas y de invalidez

No obstante, existen algunas incompatibilidades entre las pensiones no contributivas y otras ayudas económicas que ofrece el gobierno y, de hecho, ambas pensiones no contributivas (de jubilación e invalidez) son incompatibles entre sí.

Compatibilidades entre pensiones

Según el blog de BBVA, Mi Jubilación, la pensión no contributiva de invalidez es incompatible con la pensión no contributiva de jubilación y, además, tampoco se pueden reclamar junto a las pensiones asistenciales (PAS), ni con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos, ni con la ayuda de Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad. "También son incompatibles con las pensiones contributivas", afirman.

Como el derecho a pensión no contributiva de invalidez no impide el ejercicio de actividades laborales, "aquellas personas que hayan realizado con anterioridad una actividad laboral y vinieran percibiendo una pensión no contributiva de invalidez podrán compatibilizar el percibo de la pensión con los ingresos derivados de la actividad, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, si la suma de la cuantía anual de la pensión que tuviera reconocida el pensionista y de los ingresos anuales no superen los 11.992,43 euros", añaden.

Esto significa que, de encontrarnos en la situación de estar percibiendo la pensión no contributiva de invalidez y llegar a nuestro año de jubilación, de no haber realizado ninguna actividad laboral, debemos escoger si seguir cobrando la pensión no contributiva de invalidez o la no contributiva de jubilación, pero no ambas. En el caso de haber estado trabajando, podremos compatibilizarlas si nuestros ingresos no superan la cifra establecida.

Por lo tanto, si estamos recibiendo una pensión no contributiva, no podremos optar a ninguna otra pensión contributiva, ni optar a otra ayuda no contributiva, debiéndose optar siempre por la pensión más favorable.