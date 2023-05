Entrevista

Cuatro décadas que se han pasado en un abrir y cerrar de ojos, o lo que es lo mismo: una trayectoria entera que celebrar. La cantante Sole Giménez lanza Celebración, un álbum que recoge su actuación en el Palau de les Arts de Valencia y que reúne los éxitos tanto de su etapa en Presuntos Implicados -formación que lideró entre 1983 y 2006- como de sus años en solitario. "Este tiempo puedo definirlo de muchas formas, pero, para mí, se resume en éxito y alegría", cuenta a 20minutos.

¿Cómo se siente esta 'celebración'?Me siento emocionada, sorprendida… Te juro que no esperaba cumplir cuarenta años. De hecho, parece que hayan sido veinte. Me siento también agradecida, porque esto es gracias a un público que sigue escuchando lo que hago y que me sigue apoyando.

Añade al doble álbum un libro que incluye textos y fotografías personales. Aunque suene a tópico, ¿es este su trabajo más honesto?Llevamos un tiempo haciendo un formato más grande y añadiendo texto, pero, evidentemente, este es más especial, porque es el repaso de estos 40 años. Cuento cosas que nunca he contado, retomo canciones que hacía con Presuntos y que desde que dejé el grupo no había cantado… Es un reencuentro con el pasado, pero desde la perspectiva de hoy. No hay demasiada nostalgia, solo ganas de que ese pasado no muera. La música tiene esa virtud: puedes sacarla del ayer y llevarla al presente; hacerla desde la frescura del momento y darle una nueva vida.

¿Qué cosas cuenta que no había abordado hasta el momento?Muchas cosas. En los últimos conciertos de Mujeres de música hablaba más de lo habitual. Me dio, por fin, por contar de dónde salían algunas de las canciones que había escrito. Llevaba toda la vida cantando historias que nunca había contado y que son interesantes.

¿Qué depara la gira?Lo que vamos a hacer en las dos formaciones que tenemos, una más acústica y otra de banda de pop, es revisar las canciones que hay en este nuevo disco y alguna otra que no pudimos poner. También habrá éxitos de mi carrera en solitario. Es una especie de compendio de estos 40 años para que la gente disfrute mucho de los conciertos. A fin de cuentas, siempre digo que estos años no son solo míos, sino también de la gente que escucha mi música y me acompaña.



fotografo: Jorge Paris Hernandez [[[PREVISIONES 20M]]] tema: Entrevista Sole Giménez PREVISIONES 20M

"En mi nuevo disco no hay demasiada nostalgia, solo ganas de que el pasado no vuelva"

¿Qué tiene la música para elegirla una y otra vez?

Es una forma de vida. Se ha convertido en una manera de vivir. Para mí, la vida sin música no tendría sentido. Es como el aire que respiro. No me puede faltar ni yo puedo faltarle a ella.

Ha mencionado Presuntos Implicados, formación que abandonó en el año 2006. ¿Cuándo uno sabe que es el momento de decir adiós?

En mi caso, lamentablemente, cuando el sufrimiento era insoportable.

¿Fue una despedida tan dura como liberadora?

Por supuesto. Todos hemos pasado por situaciones en las que dices: 'basta, ya no puedo más, me tengo que ir'. Sientes una liberación, te quitas un peso de encima. En mi caso fue de esa manera... pero la vida es así. Nos vamos enfrentando a esos pasos demasiado a menudo. Nos falla la gente, las circunstancias, las expectativas… Pero me quedo con lo bueno. Das paso a otras cosas, abres las puertas para que entre otra energía.

¿Quedarse con lo bueno es la clave para poder avanzar sin dolor?

Yo creo que sí. En la vida hay que hacer recuento de lo que tenemos y de lo que nos sobra. En esta vida consumista tenemos demasiadas cosas. A veces no necesitamos cargar con tanto peso, y limpiar siempre está bien.



La cantante Sole Giménez posa durante un encuentro con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

"En la vida hay que hacer recuento de lo que tenemos y de lo que nos sobra"

De su carrera en solitario, ¿qué destaca?

La suerte que he tenido de contar con una voz con la que la gente disfruta; de poder trabajarla… Ha sido un medio de comunicación fantástico. He tenido mucha suerte, también, de estar en un grupo que hizo una música fantástica, y sigo teniendo la posibilidad de hacer canciones que son un orgullo para mí.

¿Me habla de la cara B de la profesión?Uf, tiene muchas caras B. Y, como mujer, muchas más. Ni siquiera son caras B, son caras Z, están muy ocultas. Siempre intento sacar la banderita y decir que no es oro todo lo que reluce. Hay mujeres en la música, pero no en una medida equilibrada. Faltan autoras, músicos, ingenieros, productores…

¿Se ha tenido que imponer muchas veces en la industria para hacerse escuchar?

Son 40 años, y en este tiempo ha habido cambios, pero no los que creo que tendría que haber habido. La industria sigue liderada por hombres, y las canciones se eligen con un enfoque masculino, aunque haya excepciones. Y sí, todas las mujeres que trabajamos en la música hemos tenido que imponernos, porque se nos ha menospreciado sistemáticamente.

Como persona experimentada en este ámbito y madre de dos amantes de la música, ¿qué aconseja a las nuevas generaciones de músicos?

Que hay que escucharse a uno mismo y no hacer la música que está de moda. Porque las modas pasan, y tú te vas con ellas.



"No hay que hacer la música que está de moda, porque las modas pasan y tú te vas con ellas"