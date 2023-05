Kiko Matamoros vuelve a estar en primer plano de los temas de Sálvame. A unas semanas de su boda con Marta López Álamo, Makoke ha vuelto a abrir el baúl de los recuerdos con el colaborador de Sálvame, y no precisamente ha rescatado los buenos momentos en pareja.

La infidelidad de Matamoros a la azafata ha sido un tema de actualidad en la prensa del corazón, pues la malagueña se emocionó en directo por escuchar que el día de su boda su marido le fue desleal. Pese a que Kiko se ha defendido en la tertulia de Telecinco, la colaboradora Marta López le ha echado en cara diferentes informaciones.

"Estás utilizando todo lo que tenías con ella hace 10 años para justificar todo lo que has hecho", le ha recriminado la colaboradora. Matamoros no ha reaccionado de la mejor manera y no la ha dejado continuar, lo que ha calentado más la situación. "¿Por qué no tuviste las narices de decirle que el tatuaje era para otra?", le ha recriminado López.

Aunque Matamoros señalara que lo que estaba contando Makoke era mentira, Marta López se lo ha negado en rotundo: "Makoke no llora por ti, pero le duele por otras personas, por su familia. Es humillante y vejatorio, y que encima te pavonees de eso".

Kiko se ha puesto de pie y ha relatado todos los hechos. Ante la interrupción de Marta con un "no es verdad", el tertuliano ha sido claro: "Me cago en la madre que me parió. Mientes como una bellaca". "Voy a encontrar el documento y te lo vas a comer", le ha espetado el colaborador sobre los últimos acontecimientos judiciales con Makoke.