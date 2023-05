Unió de Pagesos concentra a 40 tractores frente a la sede de la CHE en Zaragoza

El sindicato Unió de Pagesos ha lgrado concentrar 40 tractores y 40 coches frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, en Zaragoza para reclamar al Gobierno las "ayudas necesarias" contra la sequía. sobre laa 11:45 horas, los agricultores han llegado a destino tras realizar una marcha lenta que salió desde dos puntos, Lleida y Batea, en Tarragona, este martes por la tarde y que transcurrió por la carretera N-2.

Desde Unió de Pagesos se considera que el paquete de medidas que se anunció la semana pasada desde el ministerio es "insuficiente". Pero, además de la reivindicación de ayudas para hacer frente a las pérdidas que está provocando la sequía, Unió de Pagesos se reunirá mañana miércoles con representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Los agricultores catalanes están descontentos con la actuación del órgano gestor de la cuenca del Ebro y considera que se han tomado medidas "a destiempo".

Al mismo tiempo, Unió de Pagesos también ha criticado la falta de planificación en la gestión de las reservas y la improvisación que ha tenido lugar en las restricciones de riego. El sindicato exige a la CHE que proporcione una información "totalmente transparente" de la gestión que ha hecho de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro.

Abastecimiento de mínimos

Los agricultores señalan que la CHE todavía no ha informado del abastecimiento que tendrán los campesinos para poder salvar los árboles o parte de la cosecha. El sindicato afirma que "deberían tener las cosas claras y aconsejar qué tenemos que hacer".

Agricultores de Unió de Pagesos protestando ante la Confederación. ACN

Dani Forcadell, presidente de la junta rectora del Parque Natural del Delta del Ebro, también ha añadido que las restricciones en el regadío no sólo afectarán a los arrozales sino también a otros sectores como el mejillonero o el turístico. La biodiversidad del parque también se verá afectada, ya que las aves nidifican en el agua durante la primavera y el verano, y si no hay agua, "no hay vida en el Delta", ha concluido.