Tamara Falcó se queda sin vestido a 54 días de su boda. Según ha defendido la implicada, habría sido una decisión inesperada de la firma. Y es que las diseñadoras de Sophie et voilà han alegado que la marquesa de Griñón buscaba un plagio de otro traje, lo cual ella ha negado en rotundo.

Además, la hija de Isabel Preysler ha asegurado que no ha habido una conversación previa al comunicado que la firma ha lanzado para cortar la relación profesional. Y a esta declaración se ha unido su amigo Juan Avellaneda, quien la ha defendido.

El diseñador se ha pronunciado para Sálvame acerca de esta noticia: "Me he enterado también por la prensa, ha sido un poco raro todo. Que te enteres por la prensa que a dos meses de tu boda pasa algo así, es un poco fuerte". "Estamos en shock y me sabe fatal por mi amiga, que tiene que disfrutar de todo esto", ha expresado.

En cuanto al asunto de las intenciones de plagio de Tamara Falcó que expone la firma, el diseñador ha sido claro: "Es imposible. Es lo primero que te enseñan en la escuela de diseño, que cojas referencias".

"Ellos te dicen lo que les gusta y como creativo lo interpretas y lo creas. Si me muestra un vestido que quiere, te vas directamente a la firma que lo puede hacer", ha continuado explicando sobre la industria de la moda personalizada.

"He hablado con ella y me ha dicho: 'Me estoy enterando como tú'. Así que ha sido un poco heavy. Estamos como vosotros, estamos flipando y no sé qué se hará", ha expresado el compañero de MasterChef Celebrity de Falcó. Por último, Finalmente, ha remarcado: "Es una pena que una persona a la que quiero tanto se encuentre en un momento así".