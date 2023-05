Quedan menos de dos semanas para que se produzcan las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28-M. Ante el clima de campaña en el seno del Ayuntamiento de Madrid, se ha producido una tensión esta semana entre el PP y Ciudadanos por la problemática sobre la reubicación de los cantones de limpieza del municipio.

El titular del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, miembro del equipo de Ciudadanos, se reunió el lunes con representantes de la plataforma de afectados por los cantones-basureros y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Fuentes anunció que enviaría inspecciones a los cantones que no se han paralizado ni reubicado: como los de Islazul y La Elipa, para comprobar que disponen de todos los informes favorables.

Los vecinos han celebrado este anuncio de Urbanismo ante su lucha por la reubicación de los cantones de limpieza: "Que estas inspecciones se realicen por los técnicos de urbanismo nos permite continuar con nuestro objetivo, que es el traslado definitivo", manifestaban los vecinos afectados. Además, han comunicado que las actuaciones y manifestaciones programadas continuarán: el próximo sábado día 20 habrá movilizaciones simultáneas de los vecinos de Carabanchel, La Elipa y La Latina.

Desde Urbanismo se ha informado que de no estar la documentación necesaria de las obras e instalaciones de estos servicios de limpieza se parará la construcción, "lo que vamos a hacer es buscar si hay opciones mejores", comentan fuentes del área. Los vecinos de Carabanchel y de otras zonas como La Elipa llevan meses quejándose por la ubicación de esta infraestructura de limpieza y reclamando que la obra no cuenta con los informes necesarios: "no hay informe de impacto medioambiental, hemos visto los informes del proyecto, que después de dos años continúan siendo confidenciales, y no hay ninguno de estos informes", explican los vecinos de la plataforma para la reubicación del Cantón de Islazul.

Carabante afirma que Cs no podrá cumplir su promesa

Por su lado, el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante del Partido Popular, ha expresado en la mañana del miércoles que el anuncio de ayer tiene intereses electorales: "No puede haber ningún interés puramente técnico porque Mariano Fuentes es quien ha firmado la autorización para comenzar las obras. No entiendo que pueda haber otro motivo que el interés electoral y con unas encuestas que dejan fuera a Ciudadanos y que requiere sacar un poco la cabeza a ver si así tiene un poco de protagonismo", ha expresado ante los medios. "No deja de tener gracia que sean los de Ciudadanos que votaron a favor en la Junta de Gobierno de estas ubicaciones, que sea el delegado de urbanismo, que nos ofreció esas parcelas, que ha autorizado que se empiece a ejecutar 4 de los 16 cantones en esas parcelas, quien ahora pida explicaciones y que ahora va a mandar la inspección", añadía también el delegado del área de Medio Ambiente.

Además, Carabante ha dejado claro que el compromiso adoptado por el área de Urbanismo no es posible: "No va a poder reubicar esos cantones sin el consentimiento del área de Medio Ambiente, nosotros ya estamos trabajando en esto", apuntaba Carabante.