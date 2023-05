El aviso que OCU está haciendo a los futuros pensionistas de cara a la jubilación

Siete de cada diez personas menores de 65 años reconocen no estar preparándose correctamente en el plano económico para su jubilación. Es el dato que se desprende de las encuestas realizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1.521 personas de entre 25 y 80 años con el objetivo de conocer la preparación de la población para la jubilación y la opinión de quienes ya lo están.

El resultado, según reconocen desde la OCU, "revela una llamativa falta de previsión para complementar los ingresos de la pensión durante la jubilación". Una situación preocupante, según la Organización, "para aquellas personas que vayan a depender únicamente de los ingresos de la pensión"

Tres motivos principales para no prepararse

La invetigación de la OCU ha desgranado los tres principales motivos por los que las personas menores de 65 años no se están preparando correctamente para la jubilación: tener otros gastos a los que dar prioridad (20%), no contar con ingresos suficientes para poder ahorrar (20%) y no saber cómo prepararse para ello (19%). Un porcentaje menor (15%) también cree ser demasiado joven para hacerlo o pensar que con la pensión pública será suficiente.

El 88% de los encuestados asume, además, que su pensión será inferior a lo percibido en el último salario, una pérdida que, según la OCU, podría llegar a una media de 400 euros menos al mes.

Un plan de pensiones o invertir puede ser la solución

Desde la OCU, a la luz de los resultados del estudio, han recomendado a las familias y los individuos ahorrar lo máximo posible durante la vida laboral de cara a la jubilación. También recomiendan no solo ceñirse a los planes de pensiones, sino diversificar y realizar inversiones o planes de inversión o previsión que permitan obtener una rentabilidad que poder aprovechar en la jubilación.