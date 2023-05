Diez años sin Constantino Romero, la voz de Darth Vader

Si ha existido una voz reconocible en una sala de cine o en la televisión, por su profundidad imponente, esa fue la de Constantino Romero. El doblador de películas que conformó personajes por encima incluso de las imágenes, como ocurrió con Darth Vader en la saga Star Wars, pero también a Arnold Schwarzenegger en Terminator (1984); al estricto sargento Tom Highway al que daba rostro Clint Eastwood en El Sargento de Hierro (1986), así como muchos otros personajes interpretados por este gran actor. Además pudimos verle como locutor en grandes eventos de trascendencia internacional como los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

A pesar de haber nacido en Alcalá de Henares, Constantino siempre se consideró albaceteño, puesto que vivió su infancia en la tierra de su madre, Chinchilla de Montearagón. De hecho, puso voz nada menos que al castillo que corona las montañas donde se encuentra esa ciudad, en una celebración que tuvo lugar en 2010 para recordar parte de la rica historia de Chinchilla, con momentos como la visita de los Reyes Católicos en 1488 para la jura de los Fueros. El Teatro Auditorio de la localidad lleva el nombre de Constantino Romero como homenaje a su paisano, que falleció el 12 de mayo de 2013, en Barcelona a los 65 años, a causa de una esclerosis lateral amiotrófica

Constantino fue moldeando su voz en la radio desde bien joven -qué mejor lugar para ello- a la que llegó con tan sólo 16 años. En Radio Juventud presentó un programa de música llamado Radio Young en el año 1966, donde a buen seguro se pincharían éxitos de los grupos de moda en aquella época, como Un sorbito de champán; Black is black, de Los Bravos; ese tema emblemático de Los Pekenikes, Hilo de seda; o una de las mejores canciones de nuestro pop, Yo soy aquel, interpretada por Raphael… que todavía anda cantándola hoy en día.

Entre sus doblajes que ya han pasado a la historia, se enmarcan frases míticas como las pronunciadas por el replicante de Blade Runner (1982), interpretado por Rutger Hauer: "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais..."; "Soy tu padre" de Darth Vader en la saga de La Guerra de las Galaxias; o el santo y seña de la saga del Agente 007: "Me llamo Bond, James Bond" poniendo voz a Roger Moore.

Entre 1987 y 1992 alcanzó gran popularidad gracias al programa de TVE El tiempo es oro, donde los concursantes debían responder a preguntas de cultura general y también de un tema propuesto por ellos mismos. Tras ello, ayudado por dos personas de confianza, el concursante tenía que resolver un enrevesado enigma, para lo cual contaban con una biblioteca a su disposición y la cuenta atrás de un reloj para demostrar que el tiempo vale su peso en oro. Al lado de Constantino Romero, que conducía el concurso, siempre se encontraba la sonriente Janine Calvo.

Durante su carrera en televisión obtuvo premios como la Antena de Oro en 1999 y dos TP de Oro como mejor presentador de televisión en 1996 en La parodia nacional y en 1999 por Alta Tensión, ambos en Antena 3.

En cualquier caso, muchos nos llevamos una gran decepción cuando, en la sexta entrega de La Guerra de las Galaxias (El retorno del Jedi), Luke Skywalker le quitó la máscara a Darth Vader y comprobamos que, tras ella, no aparecía el bigotazo de Constantino Romero.