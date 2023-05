Jorge Javier Vázquez se 'salta las normas' para hablar de política en 'Sálvame': "Me ha llegado la citación para la mesa electoral"

Sálvame ha enfocado su programa de este martes de nuevo en el misticismo. En mitad de las predicciones del futuro laboral de sus colaboradores, Jorge Javier Vázquez ha interrumpido para reprender a las santeras Montse y Nerea.

Las invitadas místicas en el plató de Telecinco ya acudieron hace unos días para limpiar las instalaciones de malas energías. En ese momento, el presentador les lanzó varias preguntas, y una de las respuestas que le dieron no ha cuadrado con la realidad.

"Sé que no se puede hablar de política, pero me la voy a jugar. Estoy enfadado con vosotras", ha lanzado el conductor de la tertulia de Telecinco. "Os pregunté si me iban a llamar de una mesa electoral, me dijisteis que no, pero me ha llegado hoy la citación", ha desvelado.

Eso sí, Jorge Javier ha matizado: "Todavía confío en vosotras, Montse y Nerea. Soy segundo suplente, pero la rabia que me ha dado esta mañana... Soy muy democrático, pero claro... Tengo que estar allí a las ocho".

Por ello, les ha dado una segunda oportunidad: "¿Puedo confiar en que va a ir el titular? Confío en ellas, porque ir, tengo que ir, pero soy segundo suplente", ha dicho Vázquez. Por su parte, las santeras le han asegurado que finalmente no tendrá que cumplir con la labor.