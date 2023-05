Acróstico, el nuevo de tema musical de Shakira y vuelto a levantar grandes ampollas. En esta ocasión, aunque la letra de la canción gustó a gran parte del público, pues demostraba que la artista se estaba centrando en el amor a sus hijos y dejaba de lado el rencor hacia Gerard Piqué, lo que sí ha molestado ha sido el videoclip.

El video de la canción se ha publicado hace apenas unas horas y ya atesora más de diez millones de visualizaciones. En él aparecen Milan y Sasha, hijos de la cantante y el futbolista, tocando el piano y entonando la letra de la canción.

Este martes, Alessandro Lecquio no ha dudado en aprovechar su puesto como colaborador del Club Social de El programa de Ana Rosa para mostrar su indignación ante la aparición pública de los menores en el videoclip de la colombiana.

"En el momento en el que estamos, de máxima protección de la infancia, a mí me parece que estas cosas no encajan y, si se hacen, no deben recibir el aplauso", ha destacado el conde que, además, ha agregado: "No estamos en los tiempos de hace 40 años cuando una folclórica viuda sacó a su hijo al escenario. Esos tiempos han pasado, ahora los hijos no existen. Ya está".

"A mí me parece muy mal. Vamos, me lo hacen a mí... No te puedo explicar cómo reacciono. Me parece muy mal. Es algo vomitivo. Shakira es una estrella de primera, no necesita absolutamente a nadie para promocionarse y menos a sus hijos. Recuerdo que hay un padre, que parece que aquí el padre no existe. ¡Vomitivo!", ha sentenciado, a gritos, el colaborador.