El Gobierno dice ahora que los etarras "nunca" tendrían que haber ido en listas: "A Bildu todavía le quedan pasos por dar"

De la tibieza a una mayor contundencia. Es el viaje del Gobierno respecto a la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas electorales de Bildu para las elecciones municipales y autonómicas, siete de ellos con delitos de sangre -que han anunciado su intención de renunciar si logran el acta-. El Ejecutivo cree que "nunca" debería haber pasado y asegura que a Bildu, grupo en el que se han apoyado para sacar algunos de sus proyectos legislativos en el Congreso de los Diputados, "le quedan muchos pasos por dar".

"La posición del Gobierno es firme y rotunda", ha señalado Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, antes de afirmar que "para participar en la vida pública y en la normalidad democrática, hay que hacerse cargo del respeto a las víctimas y reconocer su dolor". "Nunca tendría que haber ocurrido", ha destacado la también ministra de Política Territorial, que ha censurado la decisión pese a recordar que la conformación de las candidaturas la hacen los partidos en base a la ley electoral: "Estas decisiones provocan dolor".

La misma versión la ha compartido Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, en su cuenta de Twitter. "Nunca debieron ir en listas, solo añadían dolor a las víctimas", ha lanzado. El ex lehendakari ya se mostró crítico hace cinco días, pero fue más comedido. "No voy a valorar. No me gusta nada", aseguró en un día en el que algunos de los ministros evitaron las preguntas sobre la cuestión.

Moncloa sale así al paso de una polémica que ha capitalizado los primeros días de la campaña electoral para los comicios del próximo día 28 y que desde Bildu han intentado también desactivar anunciando este martes que los siete condenados por delitos de sangre renunciarán a sus actas en caso de ser elegidos. De hecho, todas las preguntas realizadas por periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han tratado sobre esta polémica.

En este sentido, Rodríguez ha criticado al Partido Popular, aunque sin mencionarles tras los expedientes abiertos contra ella por parte de la Junta Electoral por "vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el periodo electoral". La portavoz ha declarado que el Gobierno "no va, en ningún caso, a instrumentalizar el dolor de las víctimas", que son "las que han ganado" tras el anuncio de renuncia de los condenados. Además de recordar que ETA "lleva 12 años sin matar", ha afirmado que "hay muchos españoles entre los que no han tenido en cuenta el dolor causado y los que, de nuevo, siguen usando a ETA" como arma electoral.