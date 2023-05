Lorena García, sobre la relación de Shakira y Piqué: "Soy muy fan de ella, pero la instrumentalización de los niños es máxima"

La nueva canción de Shakira, como las anteriores, se ha convertido en una polémica más que suma la cantante. Hace apenas unas horas, la colombiana ha lanzado el videoclip de Acróstico, su nuevo tema, en el que asegura haber pasado página y estar centrada en el amor de sus hijos.

El vídeo, sin embargo, ha levantado grandes ampollas. En él, aparecen Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, tocando el piano y entonando la canción. Además, también se puede ver cómo se va haciendo la mudanza para, definitivamente, abandonar Barcelona.

Este martes, los colaboradores de Espejo Público ha apuntado su opinión acerca de la participación de los menores en el videoclip de la cantante. Así, Lorena García ha destacado que aunque es "muy fan de Shakira, la canción me gusta mucho, pero la instrumentalización de los niños en este caso es máxima".

"Ella actúa de parte porque parece que los niños están hechos a su imagen y semejanza. Tocan el piano, cantan, tienen ese halo creativo que tiene ella. Es verdad que ella es una chica muy virtuosa, inteligente, con mucho talento, pero estamos hablando de dos niños que tienen un padre y una madre y ella no puede educarlos de parte de la madre", ha agregado la periodista.

Por su parte, la periodista Lorena Vázquez ha destacado que Gerard Piqué no sabía nada acerca de la participación de sus hijos en el videoclip de su expareja: "Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira y su equipo ni lo sabía por parte de sus hijos".

"Hablamos de instrumentalización de los niños, pero lo que me parece más incoherente de esta historia es que, precisamente, Shakira fue la que, cuando se marchó de Barcelona pidió respeto para sus hijos", ha agregado Vázquez.