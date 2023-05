Cuando hace una semana el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció que Bildu presentaba en sus listas electorales a 44 etarras condenados por terrorismo, entre ellos siete con delitos de sangre en su currículum, pocos imaginaban que la formación abertzale acabaría dando marcha atrás y que los siete condenados por asesinatos de ETA renunciarían. Estos fueron los siete días que obligaron a rectificar a Bildu:

MARTES 9: Denuncia de Covite. La asociación de víctimas denuncia que hay 44 integrantes en las listas de EH Bildu a las elecciones del 28-M que estuvieron condenados por pertenencia a ETA. "Las puertas giratorias del terrorismo no deberían ser la política. Pero en el caso de ETA lo son", afirmó.

Rápidamente, todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta denuncia. Ya ese mismo día hubo voces críticas, como la del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, quien habló de "listas manchadas de sangre de Bildu".

Las puertas giratorias del terrorismo no deberían ser la política. Pero en el caso de #ETA lo son.



COVITE denuncia que hay 44 integrantes en las listas de EH Bildu a las elecciones del 28-M que estuvieron condenados por pertenencia a ETA.https://t.co/5LN3j566Ek pic.twitter.com/Rb4kBRg3Cg — COVITE (@CovitePV) May 9, 2023

MIÉRCOLES 10: Bildu defiende sus listas. A pesar del revuelo generado, la formación abertzale sale al día siguiente a defender sus listas. Así, la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal, asegura en rueda de prensa que sus integrantes "tienen intactos todos sus derechos" y que las listas "han pasado por la Junta Electoral sin ningún problema".

Los abertzales encuentran apoyo en Unidas Podemos, pues la ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende que "Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que considera oportunos" y expresa su "máximo respeto" a la ley electoral.

Desde el PSOE intentan pasar de puntillas sobre el asunto. "No lo voy a valorar, pero no me gusta nada", se limita a decir el exlehendakari, Patxi López.

Laura Aznal, candidata de EH Bildu para el Gobierno de Navarra Jesús Diges / EFE

JUEVES 11: Primeras grietas en el Gobierno. Desde la parte socialista del Ejecutivo comienzan a surgir voces más críticas con las listas del Bildu. Entre ellas, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien pide a la formación vasca que se "replantee" sus listas por el "daño" que hacen a las víctimas. "Son unas listas que no nos gustan, reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas", expone la titular de Educación, Pilar Alegría. Más duro es el presidente aragonés, Javier Lambán, que pide a su partido "romper con Bildu". Calviño y otros barones socialistas se suman a las críticas.

Margarita Robles, Javier Lambán y Nadia Calviño. 20minutos

VIERNES 12: La oposición aprieta al Gobierno. Los partidos de la oposición tratan a su vez de desgastar al Gobierno reprochándole sus pactos con Bildu. Así, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reta a los socialistas a exigir a Sánchez que rompa con Bildu: "Es inaceptable que Bildu siga siendo socio del PSOE y que los candidatos de Sánchez se callen".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma partido y condena la inclusión de etarras en las listas de Bildu. "Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y esta es una de ellas. Merece el mayor de los reproches", dice desde Washington.

Paralelamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informa de que estudiará una denuncia contra esas listas presentada por la asociación Dignidad y Justicia.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a modificar la ley de partidos.

SÁBADO 13: Otegi sigue defendiendo sus listas. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, vuelve a defender la inclusión de etarras en sus listas. "Lo tendrán que aceptar con deportividad democrática", afirma sobre las opiniones críticas.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. EFE

DOMINGO 14: Presión a Bildu en el País Vasco. La presión a Bildu se incrementa en el País Vasco, con la crítica del lehendakari, Iñigo Urkullu: "Un nombre en 200 listas puede ser un error, pero 44 nombres es una decisión". En sus declaraciones habla también de "vacío ético" y recuerda a Bildu que "el compromiso con las víctimas y con la convivencia debe ser profundo". Desde la formación abertzale comienzan a temer que el PNV pueda rentabilizar esta polémica el 28-M.

El lehendakari, Iñigo Urkullu. Europa Press

LUNES 15: Yolanda Díaz se desmarca. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se desmarca de las posiciones iniciales de Irene Montero y critica también las listas. "Hay que respetar el sufrimiento de las víctimas", afirma durante la celebración de San Isidro, en Madrid. No obstante, pide también "no instrumentalizar el dolor" de las víctimas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Daniel González / EFE

MARTES 16: Marcha atrás de Bildu. Los siete condenados por asesinatos de ETA que iban en las listas de Bildu renuncian a ser concejales en el caso de ser elegidos y anuncian que "no tomarán el cargo para contribuir a la convivencia y la paz". Incluso Otegi "aplaude" la renuncia de los candidatos y admite que Bildu debió evitar la polémica.