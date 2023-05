Así es Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates', que fue el malvado de 'El secreto de Puente Viejo'

Los espectadores First Dates reconocen inmediatamente el tono de voz de Richard Pena cada noche, porque eso marca el inicio del programa de Cuatro.

Todos los días entona su famosa frase: "¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?", mientras comenta algunos datos curiosos y presenta a los comensales del día.

Richard Pena, en 'First Dates'. @Richard_Pena_M

El barcelonés lleva desde 2016 en el programa y, aparte de prestar su voz, también ha trabajado en el departamento de casting para seleccionar a las parejas, en el de guion o en los programas especiales en Mtmad que se llamó First Dates Lessons.

Pero pocos saben que Pena también es actor y que ha participado en varias series y películas como El secreto de Puente Viejo, donde dio vida al malvado Lewis Wilder durante una temporada en la ficción de Antena 3.

Richard Pena, en 'El secreto de Puente Viejo'. ATRESMEDIA

También trabajó en Gym Tony de Cuatro y en Amar es para siempre de Antena 3. En el cine también ha hecho varias apariciones, ya que en Perdiendo el norte interpretaba al novio alemán de Blanca Suárez y Cuerpo de élite era un vigilante de seguridad.

Eso sí, al barcelonés solo le ofrecen papeles de personajes extranjeros por su físico: "Ese es un cabreo personal que tengo con la industria del cine por el tema de las razas", afirma.

"Hace años que no hago un casting porque los directores me dicen que soy el guiri cachas, nada más, y hasta que no tengan un papel de eso, no me llaman", comenta Pena.

Y señala que "cuando quieren a un guiri, contratan a uno de verdad. Me encantaría hacer muchas más cosas como actor, pero esta barrera no se rompe, por lo menos conmigo. Es que no me dicen que no me contratan porque sea malo, si no por esa barrera".

Richard Pena en el gimnasio. | @Richard_Pena_M

El actor también ganó el premio a la Mejor Interpretación en el segundo Festival de Cine Internacional AIFF de Madrid por el corto Degenerados; y su último proyecto ha sido en HBO Max, donde hacía de mayordomo en una de las villas de los concursantes de FBoy Island, espacio presentado por Valeria Ros.