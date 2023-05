Anna Grau vuelve a poner el foco en la okupación y critica el "pirañismo fiscal" del actual gobierno municipal

La candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona por Ciudadanos, Anna Grau, ha vuelto a insistir en la problemática de la ocupación en la capital catalana y ha señalado a la actual alcaldesa, Ada Colau, como una de las principales responsables. Grau, que ha reconocido que cada día que pasa tienen más convicción de que les irá bien en las elecciones, también ha afirmado que tendrá manos libres para pactar una vez se conozcan los resultados electorales.

En una rueda de prensa con la Agència Catalana de Noticies (ACN), la candidata de los naranjas ha señalado la ocupación como uno de los grandes probelas de la ciudad de Barcelona. “No son las personas vulnerables las que ocupan”, ha dicho tajante la alcaldable, que ha añadido que “la ocupación no tiene nada que ver con la vulnerabilidad social”. Según las propias palabras de la candidata, “la gente venerable es la que está durmiendo en las calles, duermen ahí y se mueren de frío”.

La candidata ha seguido con el tema diciendo que “en Barcelona se puede dar algún caso de que alguna persona deje de pagar el alquiler porque tiene un estado de necesidad, en estos casos, normalmente la solución es llegar a un acuerdo con los propietarios sin que el Ayuntamiento intervenga”.

Además, la alcaldable de Ciudadanos ha querido señalar que existe una nueva figura dentro de la problemática de la ocupación: el “Inquiokupa”, al que ha descrito como “un señor que no se vea en estado de necesidad, que entra en un piso con toda la intención de dejar de pagar el alquiler”. Una figura que reafirma la posición de la candidata, que ha asegurado que no hay nada que ver “entre necesidad y ocupación”.

“La ocupación es un delito, y podría decir que es hasta un vicio. Es un vicio, una deficiencia moral estimulada por políticos irresponsables que atentan contra la propiedad privada, el derecho a la vivienda y le diría que hasta la decencia”, ha finalizado la candidata, que ha señalado a la actual alcaldesa como la responsable de la ocupación en la ciudad.

“Ada Colau encarna todo lo que no queremos para Barcelona: la izquierda hámster, la izquierda mentirosa que dice que protege a los vulnerables y en verdad nos deja una ciudad gentrificada para ricos y para amigos de Colau”, ha dicho ante los medios.

Pisos turísticos y cruceros

Ante las preguntas de cómo resolvería la gentrificación teniendo en cuenta que ciudadanos está a favor de los pisos turísticos, Grau ha señalado que su partido no es “fan de los apartamentos turísticos” y piensan que hay demasiados, pero ha asegurado que la proliferación de este tipo de alquiler es una respuesta a las políticas de vivienda de Colau y su fomentación de la ocupación. “La gente tiene miedo de alquilar sus pisos y prefieren apartamentos turísticos”, ha dicho la candidata de los naranjas.

En referencia a los cruceros, Anna Grau ha dicho que creen que declararles la guerra “es una catetada” y ha señalado que si lo que preocupa al actual Ayuntamiento es la contaminación “lo que hay que hacer es electrificar el puerto y si te preocupan los flujos turísticos, regular mejor la ciudad”. Y ha añadido que, si se regula bien la movilidad, la limpieza y la seguridad, “no verás el turismo como una amenaza”.

"Pirañismo fiscal" por parte del Ayuntamiento

En cuanto a las políticas municipales actuales, Grau ha asegurado que para ella es “importante no decir mentiras en política” y por eso, a pesar de que desde Ciudadanos “estamos totalmente en contra de las superillas” ya han anunciado que las obras finalizadas son algo que “no podemos revertirlo, no hay dinero”.

En el caso de conseguir la alcaldía, Grau ha dicho que pararán “todo esto de la superilla, hablaremos con los vecinos e iniciaremos un urbanismo de rescate, una movilidad de rescate y no haremos ni una superilla más”. No obstante, la candidata de Ciudadanos ha querido dejar claro que “quitaremos lo que se pueda quitar y lo que no, lo arreglaremos”.

Asimismo, la alcaldable también ha criticado los impuestos del actual gobierno, los que cree que son “abusivos” y ha señalado que la recogida de impuestos del Ayuntamiento es más bien un “pirañismo fiscal” que no se sabe dónde van a parar.

“Todo indica que el dinero del Ayuntamiento va de una manera importante, a financiar entidades amigas, a pagar actos de propaganda. Se aplican caprichosamente y muy lejos de las expectativas de retorno social que se promete”, ha señalado Grau, que ha indicado que “si Ada Colau fuese de derechas, se harían manifestaciones”.

Vía libre para pactar

Respecto a los pactos una vez se conozcan los resultados de las elecciones, Grau ha asegurado que ella tiene manos libres para pactar, a diferencia de los otros candidatos. “Yo me postulé con tres condiciones”, ha dicho la candidata, que más tarde ha asegurado que una de esas condiciones era tener vía libre y que se notase para que no haya dudas de quien manda en Cataluña.

En referencia a los otros partidos políticos, la candidata de Ciudadanos ha asegurado que su partido es único y se desmarcado de un acuerdo con Ada Colau y Eva Parera. “Después de lo que pasó con Manuel Valls no podemos tener confianza con ninguno de sus herederos porque no tienen palabra, ni principios políticos”, ha dicho haciendo referencia a la candidata de Valents.

Asimismo, ha asegurado que Vox le parece un partido que “no puede estar más a las antípodas de nuestro partido” y lo ha comparado con Junts; “me parecen los dos extremos del supremacismo identitario”, ha dicho.