La pena de muerte no remite. Antes al contrario, las ejecuciones alcanzaron en 2022 su máximo desde 2017. Lo denuncia el último informe anual de Amnistía Internacional, que señala un aumento del 53% respecto de 2021. Eso es lo que se sabe, porque el documento no incluye (por no verificadas) los miles que se cree se llevaron a cabo en China, Corea del Norte y Vietnam.

Este aumento de las ejecuciones fue encabezado por países de Oriente Medio y el norte de África, donde las cifras documentadas pasaron de 520 en 2021 a 825 en 2022. "Las ejecuciones registradas en 2022 alcanzaron la cifra más alta en cinco años debido a los baños de sangre que llevaron a cabo los ejecutores más célebres de Oriente Medio y el norte de África", se lee en el informe de Amnistía Internacional.

¿Cuántas personas fueron ejecutadas en 2022?

Se tiene conocimiento de la ejecución de 883 personas en 20 países, lo que representa un crecimiento del 53% respecto de 2021. El aumento lo encabezaron por países de Oriente Medio y el norte de África, donde las cifras documentadas pasaron de 520 en 2021 a 825 en 2022.

Fuera de China, el 90% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en sólo 3 países de Asia:

Irán : aumentaron de 314 en 2021 a 576 en 2022

: aumentaron de 314 en 2021 a 576 en 2022 Arabia Saudí : de 65 en 2021 a 196 en 2022 —la más alta en 30 años—.

: de 65 en 2021 a 196 en 2022 —la más alta en 30 años—. Egipto: 24 personas ejecutadas

Irán ha ejecutado a personas sólo por haber ejercido su derecho a protestar, "en un intento desesperado de acabar con el levantamiento popular", afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Arabia Saudí ejecutó a 81 personas en un solo día.

Dos hombres, a punto de ser ejecutados en Irán. WIKIMEDIA COMMONS

Pero son muchas más

Como bien dice Amnistía, esto —esas 883 personas a las que algún Estado ha arrebatado la vida— es lo que se sabe porque está documentado. Pero la cifra global es sin duda mucho más alta. Se tiene constancia de que China, Corea del Norte y Vietnam aplican regularmente la pena capital, pero en esos casos todo está rodeado de secretismo.

Aunque sin detalles, China siguió siendo el país que más ejecuciones llevó a cabo

"Aunque se desconoce el número preciso de personas ejecutadas en China, es evidente que el país siguió siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, por delante de Irán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos", asegura el informe de Amnistía Internacional.

Una horca en un cadalso, en una imagen de archivo. PIXABAY

Aunque las ejecuciones aumentaron, el número total de condenas a muerte impuestas siguió siendo básicamente el mismo: de 2.052 en 2021 a 2.016 en 2022.

China, Corea del Norte y Vietnam deben adaptarse a los tiempos, proteger los derechos humanos y hacer justicia en lugar de hacer ejecuciones"

"Acciones brutales como las realizadas en países como Irán y Arabia Saudí, así como en China, Corea del Norte y Vietnam, son ya una minoría. Estos países deben adaptarse con urgencia a los tiempos, proteger los derechos humanos y hacer justicia en lugar de hacer ejecuciones", exige Callamard.

¿Y en Estados Unidos?

En menor número, pero en el "primer mundo" Estados Unidos sigue practicando la pena capital. En 2022 incluso aumentaron allí las ejecuciones. Fueron 18 en 2022 por las 11 de 2021.

¿Dónde se reanudaron las ejecuciones?

En 2022, se reanudaron las ejecuciones en cinco países: Afganistán, el Estado de Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur.

¿Cuántas fueron ejecutadas por delitos de drogas?

El número documentado de personas ejecutadas por delitos de drogas se duplicó con creces en 2022 en relación con 2021. "En una cruel ironía, casi el 40% de todas las ejecuciones conocidas fueron por delitos de drogas. Lo que es peor: este cruel castigo suele afectar desproporcionadamente a las personas de entornos desfavorecidos", describe la secretaria general de Amnistía.

Se documentaron ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudí (57), China, Irán (255) y Singapur (11), que representaron el 37% de todas las ejecuciones documentadas en todo el mundo por la organización. Es probable que también se llevaran a cabo ejecuciones por estos delitos en Vietnam, aunque estas cifras seguían siendo secreto de Estado.

Amnistía recuerda que "las ejecuciones por delitos de drogas violan el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que sólo deberán llevarse a cabo ejecuciones por “los más graves delitos”, es decir, aquellos en los que hubo homicidio intencional".

¿Cuántos países abolieron la pena de muerte?

En lo que la organizacón llama "rayo de esperanza, en 2022 seis países abolieron la pena de muerte total o parcialmente:

Kazajistán

Papúa Nueva Guinea

Sierra Leona

República Centroafricana

Guinea Ecuatorial y Zambia (sólo para los delitos comunes)

En diciembre de 2022, 112 naciones habían abolido la pena capital para todos los delitos y 9 la habían abolido sólo para los delitos comunes. Esto significa que más de dos tercios de los países del mundo ya han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.

Además, hay otras que están dando pasos en ese sentido. Liberia y Ghana han tomado medidas legislativas hacia la abolición; en Sri Lanka y en Islas Maldivas, las autoridades han declarado que no van a recurrir a la ejecución de las condenas a muerte. En Malasia se han presentado en el Parlamento proyectos de ley para abolir la pena capital.

El número de países abolicionistas y retencionistas se distribuye en la actualidad de la siguiente forma:

Abolicionistas para todos los delitos: 112

Abolicionistas sólo para delitos comunes: 9

Abolicionistas en la práctica: 23

Total abolicionistas en la legislación o en la práctica: 144

Retencionistas (pena de muerte para delitos comunes): 55

Con detalle

Retencionistas

Países y territorios que mantienen la pena de muerte para delitos comunes:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bielorrusia, Botsuana, China, Comoras, Corea del Norte, Cuba, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Malasia, Myanmar, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina (Estado de), Qatar, República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen y Zimbabue.

Abolicionistas sólo para delitos comunes

Establecen la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales, como los delitos previstos en el código penal militar, o los cometidos en circunstancias excepcionales:

Brasil, Burkina Faso, Chile, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Israel, Perú y Zambia.

Abolicionistas en la práctica

Países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes como el asesinato, pero que pueden ser considerados abolicionistas porque no han ejecutado a nadie en los últimos 10 años y se cree que mantienen una política o una práctica consolidada de no llevar a cabo ejecuciones. En esta lista Amnistía incluye también países que se han comprometido internacionalmente a no hacer uso de la pena capital:

Argelia, Brunéi Darussalam, Camerún, Corea del Sur, Eritrea, Esuatini, Ghana, Granada, Kenia, Laos, Liberia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos y Sáhara Occidental, Mauritania, Níger, Rusia, Sri Lanka, Tanzania, Tayikistán, Tonga y Túnez

Países abolicionistas para todos los delitos

Sus leyes no establecen la pena de muerte para ningún delito:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Ciudad del Vaticano, Chad, Chipre, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Kiribati, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Madagascar, Malta, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níue, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Timor Oriental, Togo, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela y Yibuti.