Covite se alegra de la futura renuncia de siete "asesinos" de ETA en listas de Bildu, pero pide la de los otros 37 condenados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha valorado de forma positiva que los siete asesinos de la banda terrorista ETA candidatos por EH Bildu a ayuntamientos del País Vasco y Navarra no vayan a tomar posesión de sus cargos públicos tras las elecciones, y ha pedido que los otros 37 que también se presentan a las elecciones del 28 de mayo hagan lo mismo.

"Esto sí que es una victoria, pero no de la democracia, sino de una modesta asociación de víctimas como Covite, que ha sido quien ha denunciado esta inmoralidad", ha reivindicado Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación, en un comunicado. "Nos alegramos mucho de que nuestro trabajo haya servido para apartar a asesinos de la vida pública", ha dicho.

Covite, no obstante, considera “cinismo puro” que los siete asesinos aseguren que renunciarán a sus actas "para contribuir a la convivencia y a la paz". "Es indigno que den lecciones de paz y convivencia quienes impregnaron de odio y de fanatismo cada recoveco de la vida pública en el País Vasco y en Navarra. De ninguna manera debemos la paz de la que hoy disfrutamos a quienes asesinaron, ni a quienes promovieron los asesinatos", ha censurado. "Precisamente si hoy disfrutamos de una convivencia en paz y libertad es gracias a que las víctimas nunca nos hemos vengado ni nos hemos tomado la justicia por nuestra mano", ha añadido.

Con respecto a los otros 37 condenados por pertenencia o colaboración con la banda terrorista, el colectivo critica que no vayan a hacer lo mismo que sus compañeros condenados por asesinato. "Es cierto que los casos de los asesinos eran los más preocupantes y los más dolorosos para las víctimas, pero todavía quedan 37 concejales en las listas de EH Bildu que no dudarán en tomar posesión de su cargo tras las elecciones si lo consiguen, después de haber contribuido, con su pertenencia a ETA, a todos los crímenes que esta organización terrorista cometió", afirma.

En este sentido, desde Covite acusan a la izquierda abertzale de haber tomado esta decisión, "como todo lo que hacen, por un cálculo estratégico y no por una reflexión ética". "Que dejen de llamar presos políticos a los asesinos de nuestros familiares. Que dejen de exigir su impunidad en multitudinarias manifestaciones. Que saquen a ETA del espacio público, no solo de las listas electorales, sino también de las calles, y que dejen de promover pintadas, pancartas, etc. de exaltación a ETA. Que dejen también de homenajear en público a etarras fallecidos", ha reclamado Consuelo Ordóñez, hermana del diputado vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista en enero de 1995.

"Hasta que no hagan eso y no condenen la trayectoria terrorista de ETA y su proyecto político, no tendrán ninguna legitimidad para decir que toman sus decisiones por contribuir a la paz y a la convivencia", ha subrayado.

El Gobierno tardó "días en denunciar"

Por otra parte, Covite se ha pronunciado sobre las acusaciones que ha estado recibiendo estos últimos días de querer favorecer a determinados partidos políticos estas elecciones. "Nada más lejos de la realidad. Covite no tiene agenda política, nos movemos en el plano de la ética. Somos una asociación de víctimas del terrorismo y nuestra única responsabilidad y cometido es defender los derechos de las víctimas del terrorismo", explica la organización en su comunicado.

En este sentido, ha criticado que "todos los miembros del Gobierno hayan tardado días en denunciar la ignominia de las listas electorales de EH Bildu" y que cuando lo han hecho, "hayan aprovechado para atacar a los partidos de la derecha por traer a ETA a la campaña electoral". "Quien ha traído a ETA a la campaña electoral ha sido EH Bildu presentando a etarras en sus listas. Y quien lo ha denunciado ha sido Covite, no los partidos políticos", ha zanjado.