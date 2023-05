Maragall (ERC), en un debate entre los candidatos por Barcelona: "Haré un gobierno en el que no esté el PSC"

El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha descartado la posibilidad de formar una alianza de gobierno municipal con los socialistas: "Haré un gobierno en el que no esté el PSC. Este PSC no puede estar en el gobierno de la ciudad de Barcelona".

Maragall ha considerado que la formación que representa Jaume Collboni "dejó de ser socialista y dejó de ser catalanista", durante el debate electoral de Betevé este lunes por la noche con los candidatos en Barcelona con representación en el Ayuntamiento.

El líder republicano en Barcelona también ha avisado, sobre el candidato socialista, de que "su única esperanza de gobernar es hacer de caballo de Troya del PP", y ha añadido que ERC evitará que el PP entre por primera vez a gobernar la ciudad.

El alcaldable popular, Daniel Sirera, ha contestado que no a la pregunta de si respetará la lista más votada: "Si Colau es la lista más votada, haré lo que sea" a fin de evitar una alcaldía de la líder de los comuns y candidata a la reelección.

Sirera ha reprochado a Xavier Trias (Junts) que no evitara una alcaldía de Colau hace ocho años y él le ha dicho: "Hace ocho años perdí las elecciones", y ha insistido en preguntar al candidato del PSC y a Maragall si le apoyarían en caso de que ganara los comicios.

Pactos

También Colau ha pedido que los candidatos se posicionen sobre sus prioridades de pactos: "Habrá que hacer pactos, y quien rehúya esta pregunta tendrá que explicar por qué", y ha asegurado textualmente que garantizará que tanto PSC como ERC miren hacia la izquierda, bien dentro o bien fuera del gobierno.

Collboni ha insistido en sus tres condiciones para pactar referidas a la relación con el Estado, un modelo de crecimiento económico y políticas sociales.

Anna Grau (Cs) ha reprochado a Trias que, si no fuera de Junts, no contaría con derechos electorales para participar en el debate, como cree que tampoco lo podría hacer Eva Parera (Valents) si "no fuese herencia de Manuel Valls", y Parera ha señalado al candidato de Junts por llevar en su lista a exconsellers del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Petición de voto

Sirera ha defendido un ayuntamiento "que no ponga trabas ni dificultades" si lidera, para que Barcelona atraiga talento, inversiones y trabajo; y Collboni ha insistido en que la victoria en las elecciones del 28 de mayo será de los socialistas, por lo que ha pedido confianza para liderar una nueva etapa.

Trias ha reiterado la necesidad de un cambio en la ciudad: "Seguir como hasta ahora o escoger el cambio de verdad que solo yo garantizo", mientras que Colau ha defendido la continuidad de su liderazgo porque cree que queda mucho por hacer.

"Vamos a hacer Barcelona grande otra vez", ha dicho Parera en referencia al lema de campaña; Grau ha pedido el voto para Cs para evitar la abstención, y Maragall ha asegurado que está dispuesto a ser el alcalde que la ciudad clama.