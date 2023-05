"Un paso importante", "alivio", "cálculo electoralista"... Reacciones políticas a la renuncia de los 7 etarras de las listas de Bildu

Los siete condenados por asesinatos de ETA que iban en las listas de EH Bildu a las elecciones del próximo 28 de mayo han renunciado este martes a ser candidatos en las próximas elecciones. La noticia ha desatado las reacciones del resto de partidos políticos que se presentan candidatura en las elecciones del 28-M.

PSOE: "Es un alivio"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, se ha mostrado "aliviada" al conocer los hechos en una entrevista concedida a Telemadrid. Reyes Maroto ha recordado que ha sido "muy dura" con la inclusión de 44 personas condenadas por vínculos con ETA desde que se conociese la noticia, una situación sobre la que ha remarcado en varios momentos que es "legal pero no ética". Además, ha recordado que "Bildu no tiene representación ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad".

El secretario general de Andalucía, Juan Espadas, ha destacado el "paso atrás" que, en su opinión, ha dado Bildu. Espadas ha defendido que el Partido Socialista "tiene las cosas muy claras" y que "la propuesta que hizo Bildu, por más que pudiera ser legal, éticamente era reprobable y rechazable". "Ahora vemos como dan un paso atrás y, por lo tanto, ahí nos vamos a quedar", ha apostillado.

Eva Granados, la portavoz del PSOE en el Senado, ha asegurado este martes en una rueda de prensa que el Gobierno "está preocupado y está actuando ante lo urgente y lo importante". Tras conocerse la renuncia, Granados ha recordado que para el PSOE "lo primero son las víctimas y cualquier decisión que vaya a favor de ellas es una buena decisión".

Podemos: "Un paso importante"

Poco después de hacerse pública la información sobre la renuncia, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificaba la decisión de Bildu como "un paso importante que contrasta con una derecha capaz de usar la memoria de las víctimas con fines electorales".

La ciudadanía de Euskadi y Navarra lleva mucho tiempo recorriendo el difícil camino de la construcción de la paz. La decisión de EH Bildu es un paso importante que contrasta con una derecha capaz de usar la memoria de las víctimas con fines electorales. — Ione Belarra (@ionebelarra) May 16, 2023

Dudas en el PP

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado esta renuncia como un "primer paso" y ha acusado al presidente del Gobierno de "dejar solos a los españoles". "La democracia, la dignidad y la decencia de la mayoría de los españoles se ha impuesto a pesar de Pedro Sánchez", ha explicado Feijóo a través de su cuenta de Twitter.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y compañera de partido de Feijóo, se ha preguntado "¿Qué palabra tiene un asesino?" y ha afirmado que los etarras "no van a renunciar porque van igualmente en la lista". Y claro que tomarán posesión." Además ha aprovechado para mencionar a otros 37 cooperadores de los "asesinatos, secuestros y extorsiones", que según ella, "son igualmente culpables".

No van a renunciar porque van igualmente en la lista. Y claro que tomarán posesión. ¿Qué palabra tiene un asesino?



La misma que los otros 37 cooperadores necesarios de los asesinatos, secuestros y extorsiones. Son igualmente culpables y así los condena la… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 16, 2023

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tampoco se cree la palabra de los excandidatos a las listas: "No me parece que podamos fiarnos de asesinos". "Creo que desde el punto de vista político Pedro Sánchez y en Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, están tardando en decir que no van a tener ningún otro tipo de acuerdo", ha expresado.

Más Madrid: "Podría haber llegado antes"

Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital, también se ha pronunciado sobre el asunto al ser preguntada por la prensa. Maestre ha antepuesto la "memoria y la justicia par las victimas del terrorismo" y cree que la decisión "podría haber llegado antes". Maestre ha acusado a Bildu de "provocar más dolor" durante las últimas semanas. "No ha aportado absolutamente nada bueno ni a la sociedad vasca, ni a la española", ha concluido la madrileña.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha calificado como positiva la renuncia porque "alivia a las víctimas", pero afirma que a Bildu "le queda aún camino por recorrer" puesto que las listas fueron "calculadas y conscientes". No obstante, Esteban se ha preguntado si la decisión ha sido un "cálculo electoralista o una reflexión ética".