Las elecciones municipales del próximo 28 de mayo están en el punto de mira en Melilla y no precisamente por la incertidumbre de los resultados, sino por las denuncias de fraude electoral después de que varios carteros de Correos hayan sido asaltados en las calles de la ciudad autónoma para robarles documentación de voto por correo. Estas son las claves de un caso que está enturbiando el proceso electoral a poco más de una semana de los comicios:

¿Qué ha ocurrido con los carteros?

Al menos cinco carteros de Correos fueron asaltados la semana pasada en diferentes puntos de Melilla por desconocidos que se han apoderado de documentación electoral destinada al voto por correo. Los atracos se produjeron cuando estos trabajadores iban a entregar esos documentos para ejercer el voto a distancia.

¿Cómo fueron los atracos?

El primer asalto tuvo lugar el lunes de la semana pasada, el día que empezó a repartirse la documentación del voto por correo, según explica a 20minutos Juan Diego Román, responsable sindical de la sección de Correos en Melilla: "Un vehículo se cruzó en medio de la calle e interceptó la moto de un cartero. Del coche se bajaron dos encapuchados, uno le agarró por la espalda y el otro le quitó la documentación".

"Ese mismo día, en la calle Bustamante sustrajeron la documentación de otro cartero forzando la cerradura de su moto mientras estaba aparcada", añade Román, quien subraya que esa misma tarde hubo otros dos intentos de asalto a carteros mientras efectuaban el reparto, pero no tuvieron éxito porque los trabajadores de Correos huyeron del lugar.

"El miércoles se produjo otro atraco a un cartero, cuando una persona encapuchada y con gorra le intentó quitar la saca con la documentación y hubo un forcejeo entre ambos. Entonces, el asaltante le amenazó con un objeto que llevaba en el bolsillo y le arrebató la saca", explica el representante sindical.

¿Hay detenidos?

No, no se ha producido ninguna detención. Aunque se rumoreó que había una persona detenida relacionada con los asaltos, tanto la Delegación del Gobierno en Melilla como la Jefatura Superior de la Policía Nacional confirman a este periódico que no se han producido detenciones y que la investigación sigue abierta.

¿Qué medidas se han tomado?

A raíz de esos atracos, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, anunció el martes de la semana pasada la implantación de un dispositivo especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proteger a los carteros de la ciudad autónoma.

"Desde el pasado miércoles por la tarde, los carteros efectúan sus repartos con escolta policial, ya sea de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local. Desde entonces no se ha producido ningún otro incidente", explica Román.

Además, se han puesto las pertinentes denuncias y el caso se está investigando por parte de la Policía Nacional. Asimismo, se han tomado medidas para que los votos robados no se puedan emitir.

¿Qué dicen los carteros?

Juan Diego Román asegura que entre los carteros hay "miedo y mucho nerviosismo" porque hasta ahora "siempre habían realizado su trabajo con absoluta normalidad". Destaca además que el primer cartero asaltado "sufrió lesiones y una crisis de ansiedad" tras ser interceptado por un vehículo que a punto estuvo de provocarle un grave accidente.

"Los asaltantes van claramente a por la documentación del voto por correo. Parece que se ha convertido en el tesoro más preciado del mundo, cuando no tiene ningún valor porque ese voto se puede anular a los pocos minutos", afirma.

¿Qué dicen los partidos?

Todos los partidos han condenado los hechos y se han cruzado acusaciones por lo ocurrido. El principal partido del gobierno melillense, Coalición por Melilla (CPM), ha anunciado que pedirá al Tribunal Contencioso-Administrativo la suspensión de las elecciones del 28 de mayo en la ciudad por los atracos sufridos por los carteros y por un supuesto "fraude masivo" en forma de "compra de votos" tras duplicarse en estos comicios el voto a distancia.

Desde el PP, han recordado que ya en las elecciones generales de 2008, el máximo responsable de CPM, Mustafa Aberchán, fue juzgado por irregularidades en el voto por correo y condenado a dos años de cárcel. Por su parte, tanto PSOE como Podemos han mostrado su "enorme preocupación" por el aumento de las solicitudes de voto por correo.

Vox también ha presentado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Melilla un escrito en el que solicita la "urgente e inmediata" suspensión del voto por correo en la ciudad por "presunto fraude en el proceso" y ha pedido la intervención de la Fiscalía.

Y los Verdes ya anunciaron este sábado que retiran su candidatura e impugnarán las elecciones por presunta "compra de votos" a través del voto por correo.

¿Hay fraude con el voto por correo en Melilla?

Más allá de los atracos a carteros, el voto por correo en Melilla está en entredicho porque según datos del Ministerio del Interior hay más de 8.000 votos a distancia solicitados, lo cual representa el 15% de los posibles electores, y podría rozar el 20% si sigue esta proyección hasta el jueves, fecha en la que acaba el plazo para la solicitud de este tipo de sufragio.

Se trata de una cifra anormalmente elevada, ya que la media nacional del voto por correo se sitúa en el 2,1%. Cabe recordar, no obstante, que el voto a distancia siempre ha tenido un peso muy importante en la ciudad autónoma. En los comicios de 2019, alcanzó el 7,78%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado que se investigarán las denuncias sobre el presunto fraude en el voto por correo en la ciudad, así como los ataques a los carteros.

¿Están en peligro las elecciones en Melilla?

La Junta Electoral de Melilla se reúne este miércoles para analizar los sucesos, pero no parece probable que se pueda anular todo el voto por correo, como ha pedido Vox, y mucho menos suspender las elecciones, como solicita CPM.

Miguel Ángel García, presidente de la Junta Electoral, asegura que el robo de documentación de voto por correo "solo afecta a diez o quince sobres" y que anular todo el sufragio a distancia "sería privar a mucha gente de su derecho al voto". Sí admite la posibilidad de que "un juez de instrucción acuerde que los votos sustraídos se aparten y no se introduzcan en urna".

"Debería de ser un juez quien dictamine que se retenga el voto por correo como medida cautelar y para ello tendría que tener indicios sólidos de fraude", explica García, quien señala que de momento no tiene constancia de denuncias fundamentadas en pruebas reales de fraude.

Sí admite que el voto por correo siempre ha sido "extremadamente alto en Melilla en comparación con la Península, ya que aquí raramente baja del 10%". Y recuerda que en el pasado ha habido condenas por fraude con el voto por correo, "pero ni siquiera entonces se suspendió todo el voto por correo", detalla.