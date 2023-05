Álex Roca, en 'El Hormiguero': "Los que antes me criticaban, ahora me piden fotos"

El Hormiguero recibió este lunes la visita del atleta Álex Roca, primera persona del mundo con un 76% de discapacidad que ha logrado terminar una maratón.

El catalán acudió acompañado de su esposa e intérprete, Mari Carmen Maza, que ayudó a Pablo Motos a conocer la historia de superación y la trayectoria vital dedicada al deporte de Roca.

"Corrí la maratón porque me hacía feliz, pero quiero ser un referente. Hemos venido a este mundo para hacer cosas que impacten al mundo en general", señaló el invitado.

El catalán también destacó que "de pequeño no quería ni salir a la calle porque la gente se reía de mí. Por ello, ahora que he luchado por cumplir mi sueño, siempre compito de amarillo, para que todos me vean bien". Y añadió que "los mismos que antes me criticaban, ahora me piden fotos".