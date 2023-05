Qué son las hipotecas al 100% y cómo conseguirlas si no tienes ahorros suficientes

El pasado 10 de mayo, el Consejo de Ministros aprobaba la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una línea de avales del 20% para la hipoteca destinados a la compra de la primera vivienda. Estos avales están dirigidos a jóvenes y familias con menores a cargo que cumplan una serie de requisitos, como un límite anual de ingresos.

Generalmente, las entidades bancarias suelen financiar hasta el 80% de la compra de una vivienda, por lo que normalmente es necesario disponer de una cantidad de dinero ahorrado para la entrada del préstamo, que suele ser el 20% del precio. Además de esta nueva medida, algunas entidades sí ofrecen hipotecas al 100% de financiación, pensadas para aquellas personas que carecen de ahorros suficientes para abonar ese 20%.

"Su mayor atractivo es que cubren la totalidad del precio de compraventa de la vivienda o del valor de la tasación, de ahí que no sean muy habituales. De hecho, la mayoría de bancos no las ofrecen, no por lo menos oficialmente", explican los expertos del comparador financiero HelpMyCash.

¿No suponen ningún gasto?

Cabe destacar que, aunque se trate de hipotecas 100%, hay que tener un mínimo ahorrado para los gastos extra que supone la compra de una vivienda, esto es, los gastos de la notaria, registro o gestoría, entre otros, que suponen el 10% del valor.

¿Y cuáles son sus características? Por un lado, el banco presta el 100% para la financiación, por lo que las cuotas mensuales serán más elevadas. El plazo de amortización es de un máximo de 30 años, como en el resto de hipotecas. Por último, "el precio de estas hipotecas no varía demasiado respecto a los préstamos de hasta el 80% de financiación", ya que el interés suele ser el mismo.

¿Qué bancos las conceden?

No todos los bancos cuentan con estos productos y debido a la situación actual de incertidumbre económica e inflación, las entidades exigen más requisitos de solvencia y deuda antes de otorgar un préstamo.

"Conseguir un préstamo del 90% o superior dependerá de si la entidad encuentra tu perfil atractivo y de tu capacidad de negociar mejores condiciones", explican. Algunas entidades ofrecen préstamos destinados a jóvenes menores de 35 años para la compra de una casa que se sitúan cerca del 100%, como Kutxabank, Ibercaja o Banco Santander.

Las hipotecas al 100% más habituales son aquellas que se solicitan para comprar pisos que son propiedad de bancos. "Esto se debe a que los bancos tienen mucho interés en vender las viviendas que tienen en stock, provenientes de embargos", señalan los expertos. Además, los intereses serán más bajos y habrá menos comisiones. En este sentido, algunos bancos como Deustche Bank o Bankinter pueden financiar la compra íntegra de los pisos.

Cómo conseguir estas hipotecas

Uno de los factores más relevantes es tener un buen perfil financiero, ya que la entidad exigirá una mayor solvencia. Por ejemplo, tener un trabajo estable, ingresos elevados, antigüedad laboral y que no tengas muchos créditos pendientes de pago.

Una alternativa para conseguir este producto es contratar a un bróker o intermediario hipotecario, que conoce el sector y sabe cómo buscar las mejores condiciones. "En la mayoría de los casos, no tendrás que pagar por sus servicios (entre el 1% y el 5% del capital del préstamo que te consiga) hasta la firma del mismo", subrayan.