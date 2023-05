Hace solo unos días, Bibiana Fernández, colaboradora habitual del Club Social de El programa de Ana Rosa, alertó a sus seguidores al desaparecer del plató del matinal y, además, publicar en sus redes sociales una imagen preocupante.

Este lunes, Fernández ha comentado, en el sillón del programa de Telecinco, qué ha ocurrido y en qué consistió la nueva operación a la que se ha sometido: "Tenía un problema de pecho. Me tenía que quitar la prótesis porque se había roto".

"Cuando fui al médico, le dije 'oye, ¿tú no crees que me tendría que hacer un poco el pescuezo?'. Tras pensarlo, la mujer decidió que se sometería a un retoque que afectaría a su cuello. "Me operé y para que los amigos estuvieran tranquilos publiqué una foto con esa bata de hospital, que es lo más humillante que hay en el mundo, que es esa que se te ve el culo".

"Hace ya nueve o diez días. No tuve morado ni inflamación. Soy un poco mutante. El otro día fui a una fiesta con los puntos y la peluca... Parecía un elfo", ha comentado, entre risas, Bibiana Fernández.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha elogiado la belleza de su compañera y, además, le ha preguntado cuándo logró perder el miedo al quirófano, a lo que esta ha respondido: "Yo nunca he tenido miedo al quirófano, nunca jamás. Le dije a la mujer que me durmiera porque no dejaba al equipo trabajar. Me tienen que ir pintando y me decían: '¿Te duermo?'. Y dije que sí porque los estaba poniendo nerviosos".

Finalmente, Fernández, ha explicado que cuando salió pidió que le pusieran en la televisión a Carlos Alcaraz, que estaba jugando: "Le vi ganar el partido medio dormida".